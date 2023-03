UN PASSO DAL CIELO 7 anticipazioni: cast, dov’è girato, news

Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 23 Marzo 2023

Fiction Rai

Nel maggio 2021 l’ultima puntata della sesta stagione aveva provocato uno strascico di commozione, ma anche di euforia per l’atteso rinnovo. Per sapere però che Un Passo dal Cielo avrebbe avuto una stagione 7 si è dovuto attendere il novembre successivo. Oggi finalmente la serie sta per tornare su Rai 1, ed è ricca di novità. La primissima e assoluta è l’assenza di Daniele Liotti, confermata da Luca Bernabei di Lux Vide nel marzo 2022, poco prima dell’inizio delle riprese della nuova stagione. Ma quali sono le anticipazioni di Un Passo dal Cielo 7, come si è rinnovato il cast e quali altre news abbiamo sulla fiction? Eccole qua!

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 7

Un Passo dal Cielo 7 inizia su Rai 1 da giovedì 30 marzo 2023, e qui troverete via via tutti i link alle anticipazioni delle nuove puntate.

Nell’elenco che segue anche una panoramica sulla programmazioone della serie, dalla prima all’ultima puntata della stagione.

Prima puntata anticipazioni giovedì 30 marzo 2023

Seconda puntata anticipazioni giovedì 6 aprile 2023

Terza puntata anticipazioni giovedì 13 aprile 2023

Quarta puntata anticipazioni giovedì 20 aprile 2023

Quinta puntata anticipazioni giovedì 27 aprile 2023

Sesta puntata anticipazioni giovedì 4 maggio 2023

Settima puntata anticipazioni giovedì 11 maggio 2023

Ottava puntata anticipazioni giovedì 18 maggio 2023

Per rispondere quindi alla tanto frequente domanda “Da quante puntate è composto Un Passo dal Cielo 7?”, diremo che le puntate sono in tutto 8, come nella stagione precedente.

Quale sarà la trama generale? Come abbiamo già detto più sopra, Daniele Liotti lascia la serie e così il personaggio di Francesco Neri. L’attore ha voluto dedicarsi ad altri progetti televisivi (sarà presto in una fiction Mediaset), esattamente come Elena Sofia Ricci per un’altra produzione di grande successo della Lux Vide, Che Dio ci aiuti.

Di conseguenza, le anticipazioni a Un Passo dal Cielo 7 dicono innanzitutto che la nuova protagonista della stagione sarà Manuela Nappi, sorella di Vincenzo.

Apparsa già nella stagione precedente, Manuela torna a San Vito di Cadore per indagare sulla morte sospetta di un’amica.

Insieme agli storici personaggi del commissario Vincenzo Nappi e l’assistente capo Huber Fabricetti, tre eccellenti new entry: Nathan, che è un appassionato di foreste e orsi, Gregorio, uno scultore dal fare solitario il cui passato sarà determinante ai fini della storia, e Luciano, avversario di una natura incontaminata.

Rientrerà in scena anche Eva, che darà del filo da torcere a Vincenzo e alla sua ultima relazione con Carolina, e arriverà un’altra presenza femminile: Adele.

Altre anticipazioni sulla stagione 7 emergeranno nei prossimi giorni, poche ore prima del debutto del nuovo ciclo di puntate di Un Passo dal Cielo.

Cast: attori e personaggi

Dopo Terence Hill, il cast di Un Passo dal Cielo 7 perde un altro grande protagonista come Daniele Liotti, ma la fiction Rai ha saputo come rimescolare le carte della sua storia accogliendo come nuova protagonista Giusy Buscemi.

La Buscemi, diventata famosa prima grazie a Miss Italia e poi al Paradiso delle Signore quando questa non era ancora una soap, sarà ancora una volta Manuela Nappi, personaggio che le abbiamo visto interpretare nella terza e nella sesta stagione.

Accanto a lei anche Giorgio Marchesi (Un Medico in Famiglia, I Medici) nei panni di Luciano, Leonardo Pazzagli (Pezzi Unici) in quelli di Gregorio, e Marco Rossetti (Odio il Natale, Doc – Nelle tue mani) come Nathan. Altra new entry è Giulia Vecchio (Imma Tataranni, Blanca) che interpreterà Adele.

Torneranno inoltre: Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi), Gianmarco Pozzoli (Huber), Rocio Munoz Morales (Eva), Serena Iansiti (Carolina).

Lascia il cast di Un Passo dal Cielo e non sarà nella stagione 7 anche Jenny De Nucci, la cui assenza era stata segnalata sin da prima che le riprese cominciassero.

Significativo anche il cambio di regia. Dietro la macchina da presa, infatti, ci sarà lo stesso Enrico Ianniello che interpreta Vincenzo Nappi. Ianniello, insieme a Laszlo Barbo, raccoglie l’eredità di Jan Michelini, conosciuto per aver già diretto Don Matteo ed essere sposato con Giusy Buscemi.

Uno screenshot dal trailer di Un Passo dal Cielo 7

Dov’è girato Un Passo dal Cielo 7

Dopo il trasferimento nella stagione precedente, anche Un Passo dal Cielo 7 resta a San Vito di Cadore, dov’è stato girato dalla fine di agosto all’ottobre 2023.

Le location che si riconoscono sono tutte sul versante veneto delle Dolomiti. Nella fattispecie, si sono scelti come scenari:

le Cinque Torri

il Lago di Mosigo

la Faloria

il Passo Giau

il Passo Falzarego

la Valparola

Auronzo

il Lago di Misurina

Dove si trova il Commissariato di Polizia di Un Passo dal Cielo 7? Il luogo di lavoro di Vincenzo e della sorella è stato ricavato dallo Chalet sul Lago di San Vito di Cadore, vicino a Cortina.

Dove si trova invece la casa di Francesco Neri? L’ex guardia forestale, dopo il trasferimento dal versante trentino delle Dolomiti, si era sistemato in un appartamento ricavato dalla produzione nel Rifugio delle Cinque Torri.