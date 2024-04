Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 10 Aprile 2024

Fiction Mediaset

Mercoledì 10 aprile 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la terza puntata della nuova fiction Vanina – Un Vicequestore a Catania: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Vanina – Un Vicequestore a Catania, in onda il 10 aprile 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

La sabbia nera dell’Etna sommerge Catania e Vanina è costretta a fare i conti con la fine della sua storia con Paolo.

In tutto ciò, un cadavere riemerso dal passato reclama le sue attenzioni. Si tratta di Maria Cutò, prostituta morta cinquant’anni prima.

Anche Gaetano, l’uomo con cui sarebbe dovuta fuggire, forse ucciso dalla mafia, torna al centro della scena.

Anticipazioni sulla terza puntata di Vanina Un Vicequestore a Catania del 10 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata, un nuovo caso fa ricongiungere le strade di Vanina e Manfredi. È stato proprio il medico, infatti, a vedere due uomini sospetti mentre gettavano in mare una pesante valigia.

Quest’ultima era intrisa del sangue dell’avvocata Lorenza Iannino, della quale non si trovano altre tracce. A finire nel mirino della polizia c’è anche un torbido principe del foro, ma una macabra scoperta ribalterà il corso delle indagini.

Proprio quando Vanina apre il suo cuore a Manfredi, un impegno di famiglia la mette nuovamente faccia a faccia con Paolo e con gli irrisolti della loro relazione.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata di Vanina – Un Vicequestore a Catania, in onda il 10 aprile 2024.

Dove vedere in streaming la terza puntata

Essendo una fiction di Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Vanina – Un Vicequestore a Catania anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Vanina – Un Vicequestore a Catania vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.