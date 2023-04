UN’ESTATE FA anticipazioni, cast e quando esce la serie TV Sky

News e anticipazioni

Niccolo Maggesi | 6 Aprile 2023

serie TV Sky

Dopo averlo rivisto nel Commissario Ricciardi e in Sopravvissuti, la fortunata stagione televisiva di Lino Guanciale proseguirà anche su Sky, con una nuova serie TV molto attesa. Stiamo parlando di Un’estate fa, della quale abbiamo già diverse anticipazioni e di cui conosciamo anche cast e quando esce: ecco tutte le news.

Anticipazioni Un’estate fa

Un’estate fa è una produzione originale di Sky, che l’ha realizzata insieme a Fabula Pictures con cui la piattaforma satellitare collabora per la prima volta. La storia è un concentrato di nostalgia e mistery che si mescolano in quello che i vertici del broadcaster hanno definito un “thriller transgenerazionale”. Secondo le anticipazioni agli episodi di Un’estate fa, il quarantenne Elio viene catapultato indietro nel tempo quando, inaspettatamente, la polizia rinviene il corpo senza vita di Arianna.

Elio e Arianna hanno trascorso insieme l’estate del ’90, quando insieme ad altri amici erano partiti per il campeggio in Puglia. Qui tornerà allora la memoria di Elio, che in un viaggio a ritroso e in cui le linee temporali di passato e presente non smetteranno di intersecarsi, dovrà ricostruire quanto accaduto all’amica.

Arianna non è semplicemente scomparsa: qualcuno l’ha uccisa. All’epoca, Elio visse un’esperienza che di cui non ricorda, e gli amici, dopo una delle loro serate brave, lo ritrovarono con l’aria smarrita e confusa. Ma è stato lui a uccidere Arianna, oppure Elio è testimone inconsapevole del tragico evento?

Queste le anticipazioni che per il momento Sky ha reso note su Un’estate fa, di cui però sapremo senz’altro di più quando la serie esce sulla piattaforma.

Quante puntate sono

Tra le informazioni in nostro possesso su Un’estate fa c’è però quante sono le puntate della serie TV d Sky. La storia di Elio si snoderà in 8 episodi totali, il che per Sky solitamente significa 4 puntate composte di due episodi da 50′ ciascuna.

Quando esce e trailer

Quando esce Un’estate fa? La data di uscita della serie TV è stata indicativamente fissata per il 2023, ma considerando che al momento la piattaforma sta trasmettendo la stagione 2 di Christian e che a maggio toccherà a A casa tutti bene 2, è verosimile che l’inizio di Un’estate fa slitti in autunno, tra settembre e dicembre 2023.

Intanto però Sky ha diffuso un teaser trailer del progetto, lanciato su tutti i canali social della piattaforma satellitare in concomitanza con il termine delle riprese.

Il primo teaser trailer italiando di Un’estate fa è uscito nel dicembre 2023.

Il teaser trailer di Un’estate fa

Cast completo Un’estate fa Sky

Dalle anticipazioni finora emerse su Un’estate fa, la serie TV di Sky dovrebbe avere il seguente cast già divulgato alla stampa nel suo elenco completo. Anzitutto, i protagonisti saranno:

Lino Guanciale è Elio adulto

è Elio adulto Filippo Scotti è Elio ragazzo

è Elio ragazzo Martina Gatti

Claudia Pandolfi

Antonia Fotaras

Nicole Grimaudo

Tobia De Angelis

Alessio Piazza

Guanciale è particolarmente famoso come volto delle fiction Rai. Tra le sue più celebri ci sono: L’allieva, Che Dio ci aiuti e Ricciardi. Filippo Scotti è diventato invece famoso prendendo parte al film È stata la mano di Dio diretto da Sorrentino. Claudia Pandolfi è nota per Un medico in famiglia, Distretto di polizia, e presto tornerà in Un professore 2. Martina Gatti ha recitato in SKAM – Italia, Nicole Grimaudo è ricordata in TV per Medicina generale, Immaturi e Nero a metà. Tobia De Angelis, apparso in La compagnia del Cigno, è fratello di Matilda De Angelis (La legge di Lidia Poet, Leonardo). Alessio Piazza si è visto in Il giovane Montalbano e Il cacciatore.

Ci saranno inoltre:

Anna Ferzetti

Luca Vannuccini

Sofia Iacuitto

Paolo Pierobon

Alessio Praticò

Francesco Della Torre

Giovanni De Giorgi

Giovanni Buselli

Orlando Cinque

Giulio Tropea

Luciano Scarpa

Giulio Turbolente

Denis Fasolo

Ginevra Francesconi

Massimo De Santis

Per saperne di più sul cast di Un’estate fa bisognerà attendere quando esce la serie TV su Sky, e saranno perciò disponibili maggiori anticipazioni sui personaggi che ciascuno degli attori interpreterà.

Nel frattempo possiamo segnalare che gli 8 episodi della serie sono diretti da Davide Marengo (Il cacciatore) e Marta Savina (Summertime). Alla scrittura invece sono andati: Valerio Cilio, Michele Alberico, Massimo Bacchini e Federico Favot.

Sky ci ha tenuto a sottolineare l’importanza della colonna sonora, composta e realizzata da Michele Braga (Fosca Innocenti, Odio il Natale), uno dei compositori attualmente più prolifici del nostro cinema e TV.

Riprese e dov’è stato girato

Vediamo ora quando si sono svolte le riprese e dov’è stato girato con esattezza Un’estate fa.

I lavori della serie TV di Sky sono cominciati a metà settembre 2022 e si sono conclusi, stando a quanto divulgato dai canali ufficiali della piattaforma satellitare, alla metà di dicembre per un totale di circa quattro mesi.

Dove si è girata la serie? Le registrazioni si sono svolte sia in Puglia, regione scelta per l’ambientazione, sia nel Lazio.

Nella fattispecie, a novembre sono state girate diverse scene nel comune di Fiumicino, sul litorale alle porte di Roma. Ma si è trattato solo delle prime, perché il mese successivo la troupe è tornata nello stesso comune per altri ciak, stavolta spintisi fino all’area più a Nord, vicino a Ostia.

Curioso notare che, nelle medesime ore, le stesse location avevano già ospitato anche la troupe di Vita da Carlo 2.