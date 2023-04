VITA DA CARLO 2 stagione uscita, cast e anticipazioni

News e anticipazioni

Niccolo Maggesi | 12 Aprile 2023

Vita da Carlo torna con la stagione 2, e questa non è certo una novità visto che la serie creata da Carlo Verdone aveva già ricevuto l’OK per nuovi episodi poco dopo l’uscita dei primi. La vera novità è la “migrazione” da Amazon Prime Video a un’altra piattaforma di streaming, vale a dire la neonata Paramount+.

Emerse le prime anticipazioni in merito, le raccogliamo qui con tutte le altre notizie che affiorano in Rete sul cast, le riprese e tanto altro ancora circa Vita da Carlo 2.

Anticipazioni episodi

Nella prima stagione abbiamo conosciuto Carlo, che divide le giornate tra gli impegni di lavoro e i tanti inconvenienti dovuti alla sua fama. Gli ammiratori, gli amici che gli chiedono di entrare nel cast del suo prossimo film, le ansie del regista e il desiderio mai veramente realizzabile di trascorrere qualche ora di pace, senza che nessuno richieda il suo aiuto. Nella stagione 2 di Vita da Carlo le anticipazioni ci dicono che tutto resterà invariato, da questo punto di vista.

Anzi, le cose potrebbero addirittura complicarsi a causa di un’ex moglie sempre ingombrante, di un film in cantiere che stenta a prendere forma, e dell’incursione di Verdone nella vita politica del Paese e di Roma.

Ancora 10 episodi, durante i quali la vera vita dell’artista s’intreccia con storie di fantasia, dove il ridicolo è alleggerito dall’ironia, la realtà diventa surreale, e le situazioni caricaturali la fanno da padrone.

Cast, attori e personaggi

Perno del cast di Vita da Carlo 2 sarà fondamentalmente Carlo Verdone, che interpreta se stesso. Ma chi sono gli altri attori e personaggi della seconda stagione?

Intanto, rivedremo:

Max Tortota è se stesso

è se stesso Monica Guerritore è Sandra

è Sandra Antonio Bannò è Chicco

è Chicco Caterina De Angelis è Maddalena

è Maddalena Filippo Contri è Giovanni

è Giovanni Claudia Potenza è Ivana

è Ivana Giada Benedetti è Rosa

è Rosa Stefano Ambrogi è Ovidio il Produttore

Tra le new entry di Vita da Carlo 2, il cast vedrà l’entrata in scena di:

Claudia Gerini

Sangiovanni

Christian De Sica

Maria De Filippi

Stefania Rocca

Gabriele Muccino

Ludovica Martino

Zlatan Ibrahimovic

Sergio Forconi

Mita Medici

Altri attori saranno:

Daniele Blando

Teresa Castello

Corrado Solari

Olga Rossi

Nina Pons

Sofia Bistacchi

Possiamo ipotizzare che Ibrahimovic, De Sica, Muccino, De Filippi e Sangiovanni interpreteranno se stessi comparendo come guest star della serie. Mentre la Rocca dovrebbe interpretare un personaggio vero e proprio, Claudia Gerini è attesa nelle vesti della celebre Jessica, personaggio nato con Viaggi di Nozze. Ludovica Martino, vista in Skam e Sotto il sole di Amalfi su Netflix, si calerà invece nella parte di un nuovo personaggio di cui però non sappiamo ancora nulla.

Zlatan Ibrahimovic è apparso sul set di Vita da Carlo 2 per registrare le sue scene l’8 dicembre 2022. Carlo Verdone ha condiviso sui social un selfie con il calciatore, raccontando brevemente l’esperienza di girare al fianco del campione.

“Oggi per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po’ speciale, perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimvic per recitare la sua posa. Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto”.

Il post di Carlo Verdone sull’apparizione di Ibrahimovic nel cast di Vita da Carlo 2

Colpiscono, almeno dalle anticipazioni ufficiali della seconda stagione, le assenze dal cast di Vita da Carlo 2 di Maria Paiato, che interpretava la governante di casa Verdone, e Anita Caprioli che era la farmacista innamorata di Carlo. Torneranno anche loro nei prossimi episodi, oppure no?

Nel corso del programma Web Conferenza stampa in onda su RaiPlay, Carlo Verdone ha svelato che nella stagione 2 di Vita da Carlo ha condiviso la regia con Valerio Vestoso. Vestoso, beneventano di 35 anni, ha diretto per lo più cortometraggi ma anche Stati generali, trasmissione condotta da Serena Dandini.

Riprese e location Vita da Carlo 2

Le riprese di Vita da Carlo 2 iniziano ufficialmente il 1º ottobre 2022 e dovrebbero terminare, salvo imprevisti, il 24 dicembre. Così almeno quanto rivelato da Carlo Verdone sui suoi social, dove il regista ha condiviso la prima foto dal set accanto a Max Tortora e Stefania Rocca. Verdone ha svelato anche le location principali di Vita da Carlo 2 stagione, che oltre alla città di Viterbo comprendono Roma, Ostia e Fregene.

Christian De Sica sul set di Vita da Carlo 2

Si è girato anche nel Liceo classico Torquato Tasso di Roma, ubicato in Via Sicilia, vicino a Corso d’Italia.

Data di uscita Vita da Carlo 2

Stando sempre alle notizie ufficiali, la data di uscita di Vita da Carlo 2 sarà fissata nel 2023 su Paramount+.

Al momento le riprese sono in corso, perciò è inverosimile fare congetture. Tanto più che la prima stagione della serie uscì a partire dal novembre 2021, e il naturale ritmo di uscita è già venuto meno.

Non si può in ogni modo escludere che la produzione voglia distribuire la serie nella prima metà dell’anno, magari intorno a primavera.

Streaming Paramount+

Al momento della sua uscita, Vita da Carlo 2 sarà disponibile in streaming solo su Paramount+. La piattaforma, lanciata nell’autunno 2022, ha un costo di 8€ circa al mese dopo un periodo di prova gratuita di una settimana.

Potete abbonarvi a Paramount+ sia scaricando direttamente l’App per smartphone, smart TV abilitate o tablet, sia accedendo dal sito ufficiale del servizio, o ancora attraverso Sky. Chi possiede infatti un abbonamento a Sky Ciinema ha anche Paramount+ incluso, e lo stesso vale per gli utenti di Sky Glass o SkyQ.

Vita da Carlo 2 sarà distribuito in streaming su Paramount+ presumibilmente con una puntata a settimana per un totale di 10 episodi.

Vita da Carlo avrà un’altra stagione?

Mentre si attendono i nuovi episodi, Carlo Verdone provoca su una continuazione di Vita da Carlo, che potrebbe estendersi oltre la seconda stagione.

In un backstage di Che tempo che fa dove era ospite insieme a Cristiano Maglioglio, infatti, il regista e attore romano ha chiaramente fatto riferimento a una terza stagione della sua prima serie TV. Scoprite tutti i dettagli cliccando sul link dedicato all’accauto!