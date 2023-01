VITA DA CARLO 3 ci sarà? Anticipazioni sulla terza stagione

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Niccolo Maggesi | 25 Novembre 2022

Amazon Prime Video serie TV italiane

L’offerta italiana di Amazon Prime Video si allarga presto, dopo il grande successo di LOL – Chi ride è fuori e di serie come Bang Bang Baby o il più recente Prisma, scritto e diretto da Ludovico Bessegato, creatore del premiato Skam Italia. I progetti della piattaforma non si fermano tuttavia qui, perché insieme a essi figura The Bad Guy. Commedia nera incentrata sulla paradossale vicenda del procuratore Nino Scotellaro, la serie si svolgerà sullo sfondo della lotta alla mafia per raccontare una storia che ha del tragicomico. Ma scopriamo meglio di cosa stiamo parlando analizzando trama, cast, data di uscita e streaming della serie Amazon The Bad Guy.

Trama e anticipazioni episodi

Quale sarà la trama della serie Amazon The Bad Guy? Gli eventi ruoteranno intorno al personaggio di Nino Scotellaro. Nino è un magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro le organizzazioni mafiose. Ha fatto tanto per il Paese, ma nonostante questo un giorno finisce invischiato lui stesso in un processo che lo vede imputato proprio come presunto mafioso.

L’iter giudiziario si conclude con la condanna, e Nino si arrende all’idea di dover scontare la sua pena benché sappia di non avere nulla a che fare con ciò di cui è accusato. Per questo motivo, venendo meno a ogni principio di giustizia e verità che ha sempre perseguito, sfrutterà il tempo del carcere per meditare vendetta contro lo Stato.

E in effetti Nino, una volta ricevuta la condanna su capi d’accusa ingiusti, decide di indossare la maschera del “cattivo ragazzo” che la giustizia gli ha indebitamente fatto indossare.

Tutta la storia si svolgerà in una chiave comica, mescolando i toni del crime a quelli della farsa. Non sappiamo ancora quanti episodi abbia The Bad Guy, e queste sono al momento le sole anticipazioni che possiamo offrire sulla trama della prossima serie Amazon.

La vicenda di The Bad Guy sarà narrata in 6 episodi la cui uscita è fissata in due date diverse. I primi tre saranno distribuiti in una volta, e gli ultimi tre nella data successiva.

Cast The Bad Guy serie Amazon

Amazon Prime Video ha rivelato chi saranno i principali attori e personaggi del cast della serie The Bad Guy a poche ore dall’inizio delle riprese, l’estate scorsa.

A ricoprire il ruolo di Nino Scotellaro sarà Luigi Lo Cascio, attore siciliano noto per La meglio gioventù e I cento passi, in cui interpretava Peppino Impastato. Lo Cascio non è sicuramente nuovo a temi come quelli che saranno affrontati in The Bad Guy, ma è un neofita della serialità televisiva. Nella sua lunga carriera il cinquantaquattrenne non ha mai preso parte a lunghe produzioni, e questa di Amazon sarà la prima.

Al suo fianco è stata arruolata Claudia Pandolfi, che è invece una veterana del piccolo schermo. Di recente, l’ex volto di Distretto di Polizia e Un medico in famiglia ha partecipato a Masantonio, Baby e Chiamami ancora amore. Presto sarà nel film Netflix Mio fratello, mia sorella insieme ad Alessandro Preziosi. Nel cast di The Bad Guy, la Pandolfi sarà Luvi.

Con loro anche Alfio Sorbello (Medicina Generale, Don Matteo) nei panni di Valentino Cavalcati, il cantautore Renato Zapato, Cristiano Piacenti, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. Ci saranno inoltre: Nando Irene, Pietro Belloni e Victoria Purgatori (sorella di Edoardo e figlia del giornalista e conduttore di La7 Andrea).

Circa il reparto tecnico e il dietro le quinte, la storia di The Bad Guy è scritta da Ludovica Rampoldi (Gomorra – La serie), Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Lo stesso Giuseppe G. Stasi dirige il tutto a quattro mani con Giancarlo Fontana, come già accaduto con i film Metti la nonna in freezer e Bentornato Presidente.

Quando inizia The Bad Guy

Ma quando inizia la serie Amazon The Bad Guy? Inizialmente si era detto che il progetto sarebbe andato in onda all’inizio del 2022. Alla fine, invece, Amazon ha fissato la data di uscita di The Bad Guy per gioovedì 8 dicembre 2022, quando saranno distribuiti i primi 3 episodi. I secondi e ultimi 3 episodi, invece, saranno caricati sulla piattaforma giovedì 15 dicembre 2022, vale a dire la settimana successiva.

Una première esclusiva della serie sarà proiettata il 28 novembre alla 40ª edizione del Torino Film Festival.

Riprese

Le riprese della serie Amazon The Bad Guy sono cominciate il 27 luglio 2021 e sono state suddivise in due fasi diverse. Una delle location principali è stata la città di Palermo e i suoi dintorni, come per esempio la cittadina di Cefalù, Trapani e le sue saline, Termini Imerese. Alla fine di ottobre dello stesso anno la troupe si è spostata a Roma, dove si sono concluse anche le operazioni di post-produzione, tra cui il doppiaggio. Si è girato anche nel comune laziale di Frascati.

View this post on Instagram Un post condiviso da Indigo Film (@indigo_film)

Trailer italiano The Bad Guy

Il trailer in lingua italiana della serie Amazon The Bad Guy è stato diffuso dal servizio di streaming il 25 novembre 2022 ed è visibile su Youtube. Le immagini ci danno un gradevole assaggio dei contenuti, che mescolano toni seri e più leggeri grazie alla vena provocatrice e dissacrante del protagonista.

Lo Cascio conferma la propria versatilità, calandosi in un personaggio che cambia aspetto, umore e intenzioni dall’inizio alla fine della serie. Al suo fianco un’inedita Claudia Pandolfi, calatasi per l’occasione in una parte lontana dalle consuete donne che le abbiamo visto interpretare nella fiction o al cinema.

Streaming The Bad Guy serie Amazon

The Bad Guy è una serie originale Amazon Prime Video e per questo si potrà vedere in streaming solo sul servizio a pagamento che fa capo al celebre sito di e-commerce. Gli episodi saranno pubblicati a partire dalla data di uscita, che ancora non è stata rivelata.

Tutti gli utenti registrati al servizio, compreso nell’abbonamento ad Amazon Prime, potranno vedere e rivedere la serie ogni volta che vorranno, dal momento che essa resterà tra i contenuti della piattaforma.

L’iscrizione ad Amazon Prime si può effettuare via Web o tramite App scaricabile su smart phone, smart TV abilitate e tablet. Non prevede contratto, ed è rinnovabile anche ogni mese pagando con carta di debito o credito.