EPPURE CADIAMO FELICI serie TV quando inizia, cast, trama puntate

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Niccolo Maggesi | 23 Gennaio 2023

Che Dio ci aiuti Fiction Rai

Nonostante i mesi di incertezze e mezze voci seguiti alla stagione precedente, la conferma di una nuova edizione della fiction Che Dio Ci Aiuti c’è stata, e finalmente siamo a un passo dalla messa in onda della stagione 7. Come in passato, la serie torna a distanza di due anni dall’ultimo ciclo. L’attesa non è stata facile, e le notizie che si sono susseguite a proposito dei nuovi episodi hanno spesso messo in allarme i fan di Suor Angela, ma quel che più importa è che le porte del Convento degli Angeli si riapriranno. Ecco tutte le anticipazioni in merito a Che Dio Ci Aiuti 7: quando inizia la nuova stagione, quali sono la trama, il cast e tanto altro.

Trama puntate

Per conoscere la trama delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7 si è dovuta attendere l’estate 2022, quando la Rai ha pubblicato il carné di novità dell’imminente stagione televisiva.

La stagione precedente della fiction si è chiusa il lieto fine che cresceranno insieme Penelope. Suor Angela ha scoperto di avere un fratellastro, Erasmo, da cui il padre ha preteso un rene in cambio della riconciliazione.

Al Convento, che nel frattempo si è spostato ad Assisi, Suor Costanza ha conosciuto Carolina e si è presa cura di lei, invaghitasi di Erasmo. Quest’ultimo provava però sentimenti per Ginevra, all’ultimo ha rinunciato alle nozze con Nico.

Infine Azzurra, che si è fatta in quattro per sistemare Penelope, è diventata una suora a tutti gli effetti.

Nelle puntate della stagione 7 di Che Dio Ci Aiuti, secondo la trama ufficiale, il Convento degli Angeli Custodi accoglierà nuovi personaggi e perderà la costante presenza di Suor Angela.

A colmare l’assenza della madre superiora sarà Azzurra, che stringerà un sodalizio con Emiliano, ospite del Convento. Emiliano è reduce da una brutta scottatura amorosa, dopo la quale si è convinto di vivere bene da solo. Per lui però arriverà Sara, appassionata di make-up e hair styling. All’inizio i due faticheranno ad andare d’accordo, poi capiranno di piacersi.

Tra le new entry ci saranno altre due ragazze: una è Catena, che spera di diventare famosa grazie alla passione per il canto, l’altra invece è Ludovica, un aspirante avvocato.

Il parterre maschile sarà d’altra parte arricchito da Ettore, il nuovo barista del Convento che, ostentando un fisico statuario, farà girare a tutti la testa. Spazio anche per i più piccoli: l’arrivo di Elia, colpito da un grave lutto, metterà alla prova Sara che stando alle anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 7 scoprirà come consolarlo.

Anticipazioni e quante puntate sono

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 saranno rilasciate settimanalmente da Rai Fiction, e potrete trovarle ai rispettivi link nell’elenco qui sotto. Ci si chiede anche quante puntate compongono la nuova stagione, e la risposta è che, come le precedenti, anche l’edizione 7 di Che Dio ci aiuti avrà 10 puntate divise in 20 episodi.

Il calendario di messa in onda della fiction è sempre passibile di stravolgimenti dovuti a decisioni straordinarie del palinsesto di Rai 1.

Cast Che Dio Ci Aiuti 7

Chi ci sarà e chi invece no nel cast della stagione 7 di Che Dio Ci Aiuti? Ecco quali attori e personaggi popoleranno i nuovi episodi della fiction.

Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Simonetta Columbu (Ginevra). Che fine farà invece Carolina? Isabella Mottinelli, sua interpreta, tornerà nella terza puntata.

Il cast della stagione 7 di Che Dio ci aiuti vedrà invece il ritorno di:

Elena Sofia Ricci come Suor Angela

come Suor Angela Francesca Chillemi come Azzurra

come Azzurra Valeria Fabrizi come Suor Costanza

come Suor Costanza Pierpaolo Spollon come Emiliano

Compariranno per la prima volta nella serie:

Fiorenza Pieri è Suor Teresa

è Suor Teresa Federica Pagliaroli è Sara

è Sara Emma Valenti è Ludovica Perini

è Ludovica Perini Ileana D’Ambra è Catena Saltalamacchia

è Catena Saltalamacchia Valerio Di Domenicantonio è Elia

è Elia Filippo De Carli è Ettore

è Ettore Lorenzo De Angelis è Dario

è Dario Michele Spadavecchia

Spadavecchia ha spifferato la sua presenza in una delle ultime puntate della stagione via Instagram, pubblicando una Stories chiaramente ambientata sul set del Convento.

Ci saranno poi alcune guest star, come già è stato per Can Yaman. Chi saranno? Ecco l’elenco che le raccoglie tutte.

Elena D’Amario è la mamma di Elia

è la mamma di Elia Orietta Berti come se stessa

come se stessa Alvise Rigo è Manuel

Tra tutti, il nome di Elena Sofia Ricci apre un capitolo a parte che tratteremo più sotto e che riguarda il suo sostanziale addio a Suor Angela e alla serie.

A proposito invece del suo personaggio, Valeria Fabrizi ha espresso il desiderio che gli autori le ritaglino a Suor Costanza più spazio nelle storie della serie. Alla conferenza stampa della stagione precedente, infatti, l’attrice ha così dichiarato:

“Vorrei avere una storia privata, della mia vita, di quello che è stato il mio passato. Non ho storia. Per il futuro, se Elena Sofia vorrà… io vorrei”.

Chissà che stavolta l’head writer Elena Bucaccio non l’abbia accontentata.

La regina di Che Dio ci aiuti 7 è divisa a quattro mani tra Stefano Vicario, che dirige da sempre la serie, e la collega Isabella Leoni.

Nuovi personaggi

La conferenza stampa di martedì 10 gennaio 2023 ha offerto un primo approccio con i nuovi personaggi di Che Dio ci aiuti 7.

Tra questi, la più attesa è Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri che è già apparsa nella serie Netflix-Lux Vide Odio il Natale. L’attrice ha detto che inizialmente Teresa e Azzurra non si sopporteranno, perché la suora deve prendere le misure con lo strano Convento e le abitudini delle altre consorelle. In un secondo momento, invece, si avvicinerà ad Azzurra diventando la sua confidente e sostituendo in qualche modo la spalla morale di Suor Angela.

Ludovica, interpretata da Emma Valenti, è figlia di avvocati e avvocato lei stessa. Custodisce un segreto che porta con sé nel Convento.

Ileana D’Ambra interpreta invece Catena, che dice essere un’iniziale mascotte della serie, per poi delineare meglio il proprio essere. Avrà la tendenza a prendersi sul serio, molto più di quanto lo facciano gli altri.

Federica Pagliaroli è invece Sara, personaggio chiave della stagione destinata ad avvicinarsi a Emiliano. Avrà un amore complicato e arriverà al Convento portando con sé i resti di una vicenda drammatica.

Quando inizia Che Dio Ci Aiuti 7

La stagione 7 di Che Dio ci aiuti tornerà nella sua collocazione classica del giovedì sera, ma quando inizia effettivamente la fiction? Secondo il palinsesto, la partenza della nuova stagione è prevista per giovedì 12 gennaio 2023. Naturalmente non possiamo escludere slittamenti dovuti a eventi eccezionali o nuove strategie di rete.

Questo conferma ancora una volta il ritmo che la serie ha sempre avuto, con la produzione di una stagione ogni due anni (ad anni alterni con un altro format altrettanto importante di Rai 1 e Lux Vide, cioè Don Matteo).

Ma per approfondire come, quando e dove si sono svolte le riprese continuare la lettura qui sotto.

Riprese e location

A rivelare al pubblico l’inizio presunto delle riprese di Che Dio Ci Aiuti 7 è stata inizialmente Valeria Fabrizi, che in un’intervista a DiPiù datata ottobre 2021 diceva:

“Le riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti si faranno a partire da gennaio. E così questa volta ho accettato con grande entusiasmo (di fare Ballando con le Stelle, ndr)“.

L’attrice alludeva al gennaio 2022, quando la macchina produttiva di Che Dio Ci Aiuti avrebbe dovuto rimettersi in moto per la realizzazione della stagione 7. I lavori, tuttavia, non sono effettivamente cominciati prima del 26 maggio 2022 e al momento in cui scriviamo sono ancora in corso.

Sulle location esatte, pochi ormai i dubbi: si è girato tra Assisi (dall’11 al 30 luglio) e gli studi di Formello, nella provincia di Roma, dove Lux Vide ha i suoi teatri di posa. Il Convento degli Angeli Custodi si trova nel centro di Assisi, di cui nella serie compaiono altri luoghi simbolo come Piazza della Chiesa Nuova, Piazza San Francesco (che di solito è inquadrata dalla terrazza dell’Hotel Subasio), Corso Mazzini, Via Metastasio, e il Palazzo del Capitano del Popolo.

Elena Sofia Ricci sarà in Che Dio ci aiuti 7

Come abbiamo visto, Elena Sofia Ricci sarà nel cast di Che Dio ci aiuti 7, malgrado le notizie della prima ora la dessero fuori. L’attrice, che ha interpretato Suor Angela sin dalla prima puntata, aveva espresso la volontà di lasciare la serie per dedicarsi ad altro. Considerato però l’affetto verso il personaggio, che ha sicuramente rinverdito la sua carriera, l’interprete ha accettato di ritagliarsi un’ultima volta un piccolo spazio nelle nuove storie.

Sulla sua presenza o meno nel cast, comunque, parlò per la prima volta Valeria Fabrizi in un’intervista rilasciata a Domenica In. Era il dicembre 2021, ma tre mesi più tardi, a marzo 2022, Lux Vide l’avrebbe smentita con un comunicato stampa.

Probabilmente, dopo un lungo periodo di esitazione, alla fine la produzione è arrivata con l’attrice a un accordo che renderà il passaggio di staffetta tra Suor Angela e la giovane Azzurra meno traumatico per il pubblico.

A chiarire in ogni modo quando e come rivedremo Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 7 è stata la diretta interessata a TV Sorrisi e Canzoni.

“Ho sempre detto che avrei lasciato ‘Che Dio ci aiuti’ e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine“.

Durante la conferenza stampa a ridosso dell’inizio di Che Dio ci aiuti 7, poi la Ricci ha chiarito ancora meglio l’uscita di scena. Suora Angela sarà richiamata dal vescovo di Assisi in carcere, per occuparsi delle donne in difficoltà. Con una di queste, incinta, stringerà un legame particolare, come già in passato le è capitato. Un secondo motivo l’allontanerà dalla storia principale, ma l’attrice non ha voluto rivelarlo lasciando agli spettatori la scoperta di quale sia.

Insomma, almeno per il momento gli appassionati delle peripezie di Suor Angela e degli abitanti del suo convento non sentiranno la sua mancanza. In futuro, invece, ci penserà Azzurra!