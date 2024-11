Un Professore avrà una stagione 3! Ecco tutto ciò che sappiamo sul futuro della fiction: trama, data di uscita, cast e streaming.

Un Professore 3 stagione: news sul rinnovo

La seconda stagione di Un Professore si è conclusa verso fine dicembre e purtroppo gli appassionati si sono ritrovati a vedere l’ultimo episodio senza sapere se ci sarebbe stata una continuazione.

C’è voluto circa un mesetto prima che la Rai annunciasse la realizzazione di un terzo capitolo. A dare la notizia ci ha pensato la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, a FQ Magazine.

Effettivamente, i numeri registrati dalle puntate della seconda stagione erano di conforto per i fan, così come le parole di Alessandro Gassmann.

L’attore, molto attivo su X, aveva dichiarato ancora prima che si concludesse il passato ciclo, che la fiction sarebbe tornata. Per la precisione, le sue parole (anzi parola) sono state:

… Torneremo.

Possiamo quindi dare per certa la realizzazione di Un Professore 3 stagione. Ora non ci resta che attendere le prime anticipazioni sulla trama.

Data di uscita di Un Professore 3 stagione

Nonostante sia trascorso già diverso tempo dalla notizia del rinnovo, è ancora presto per avere una data di uscita di Un Professore 3.

Tra i primi due capitoli sono trascorsi due anni. Lo stesso scenario dovrebbe ripresentarsi, stando alle dichiarazioni della Ammirati. Quest’ultima, infatti, ha fatto sapere che le riprese avranno luogo nel 2025 e nello stesso anno ci sarà poi il debutto.

Parlando con Fanpage, lo sceneggiatore Sandro Petraglia aveva condiviso l’intenzione di accorciare i tempi, ma allo stesso tempo aveva menzionato tutta una serie di aspetti che giustificherebbero un’altra lunga attesa:

Cerchiamo di essere un po’ più veloci, ma sono dodici episodi da 50 minuti. Ci sono due filosofi per serata. Ci vuole un po’ di tempo per costruirla. I personaggi sono molti. Speriamo di anticipare, ma non credo che andremo in onda molto prima.

Verso metà luglio, tramite un’intervista di Alessandro Gassmann per Prima Comunicazione, abbiamo saputo che il ritorno sul set è programmato a febbraio 2025.

Tale notizia è stata poi riconfermata anche da Damiano Gavino. Non appena avremo maggiori informazioni al riguardo, non esiteremo ad aggiornarvi.

Anticipazioni sulla trama

Dal momento che la sceneggiatura ancora non esiste, non sono disponibili molte anticipazioni sulla trama che potrebbe portare in scena la stagione 3 di Un Professore.

Nella già citata intervista a Fanpage, però, Sandro Petraglia si è lasciato andare a qualche piccolo commento. Ovviamente non ha potuto rivelare precisamente quali sarebbero le idee, ma è comunque un inizio.

Stando allo sceneggiatore, l’intenzione è quella di vedere al centro della scena ancora una volta Simone, Manuel e Mimmo, rispettivamente interpretati da Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo:

Non posso dire troppo, ma di sicuro Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo sono tre attori su cui puntiamo molto. Quindi ci saranno Simone e Manuel e tornerà Mimmo.

In quali dinamiche potremmo rivedere coinvolti questi personaggi, non è dato sapere per il momento. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.

Cast, attori e personaggi

Nel cast della stagione 3 di Un Professore ritroveremo Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra. Questa è cosa già certa.

Stando poi alle parole di Petraglia, ci aspettiamo il ritorno anche di Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo.

Per il resto, il cast della fiction potrebbe includere anche i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Claudia Pandolfi è Anita

Christiane Filangieri è Floriana

Luna Miriam Iansante è Luna

Elisa Cocco è Laura

Davide Divetta è Matteo

Paolo Bessegato è Attilio Lombardi

Paolo Conticini è Ettore

Pia Engleberth è Virginia Villa

Khadim Faye è Rayan

Alice Lupparelli è Viola

Margherita Aresti è Nina

La fiction Un Professore è una produzione Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy.

Numero degli episodi e durata delle puntate

Quante puntate potrebbe avere la stagione 3 di Un Professore? La fiction si è sempre presentata al pubblico con un totale di 12 episodi, raggruppati a due a due in 6 serate totali.

Stando a quanto accaduto fino ad oggi, quindi, ipotizziamo che la Rai riadotterà i medesimi standard. Torneremo, comunque, sull’argomento quando avremo aggiornamenti.

Un Professore 3 streaming

Confermato Un Professore 3, dove potremo vedere gli episodi in streaming? Trattandosi di una fiction Rai, abbiamo già tutte le informazioni del caso.

Su RaiPlay attualmente possiamo trovare i primi due capitoli. La piattaforma si occuperà anche del terzo ciclo di episodi. La visione in questo caso è gratis.

La fiction, poi, fa parte anche del catalogo di Netflix, il cui accesso, però, è a pagamento. Il 21 gennaio 2024 è approdata la seconda stagione. Teoricamente questo sarà anche il destino di Un Professore 3.