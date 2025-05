Tre personaggi della passata stagione non torneranno in Un professore 3? La teoria che circola sul web dopo gli ultimi video

Un professore 3, fuori due protagonisti?

I primi indizi che abbiamo dal set di Un professore 3 stanno scatenando diverse teorie tra i fan della serie. Sono in corso in questi giorni presso il set di Roma le riprese della terza stagione della fiction con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Anche nel nuovo ciclo di puntate ritroveremo, ovviamente, Nicolas Maupas e Damiano Gavino nei panni rispettivamente di Simone e Manuel. Sarà una stagione ricca di nuovi ingressi. Negli scorsi giorni vi abbiamo infatti segnalato diverse aggiunte importanti nel cast: da Tommaso Donadoni a Dario Aita fino a Nicole Grimaudo nei panni dellla nuova preside.

Qualche giorno fa Gassmann ha postato sul suo profilo una foto che ritrae molti degli studenti di Dante. Tra questi abbiamo notato la presenza di Giulia Fazzini, che fino a poco fa non era stata annunciata ufficialmente. L’account ufficiale di Banijay Studios, la casa di produzione dello show, è corso immediatamente ai ripari presentando in anteprima Greta, il nuovo personaggio interpretato dall’attrice.

In questo video che potete recuperare qui in alto Fazzini ci fa fare anche un piccolo tour virtuale sul set di Un professore 3 in cui appaiono anche diversi protagonisti. Oltre a Maupas e Gavino spunta Alice Lupparelli, che l’anno scorso è entrata a far parte del cast come Viola.

Ma ci sono alcuni personaggi della passata annata di cui al momento non abbiamo notizie. Uno è Mimmo, interpretato da Domenico Cuomo. L’attore non è mai stato avvistato sul set. Ricordiamo che nella passata stagione il suo personaggio ha avuto una storia con Simone, terminata quando il ragazzo ha dovuto lasciare Roma per seguire un programma di protezione testimoni.

Non c’è traccia nemmeno di Margherita Aresti, interprete di Nina. Nella passata annata quest’ultima è stata l’interesse amoroso di Manuel. Nessun video o foto neanche di Khadim Faye, che ha vestito i panni di Rayan. Quest’ultimo è stato al centro di una relazione amorosa con il personaggio di Viola. Che fine hanno fatto quesi tre personaggi?