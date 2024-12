Un professore 3 si fa

Un professore 3 si fa e ora abbiamo la conferma ufficiale. Non avevamo molti dubbi che la fiction di Rai Uno con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi sarebbe ritornata con una terza stagione. D’altronde gli ascolti hanno parlato chiaro.

La seconda annata, che risale al 2023, ha ottenuto una media di ascolti di quasi 4 milioni di telespettatori. A conquistare il pubblico la storia del professore di filosofia, Dante Balestra, e il suo gruppo di studenti alle prese con problematiche comuni a quelle di molti adolescenti.

A fare centro nel cuore dei telespettatori è stata anche la storia di Simone (interpretato da Nicolas Maupas), figlio dell’insegnante e alla scoperta della sua sessualità. Nella seconda stagione abbiamo visto il giovane studente avvicinarsi particolarmente a Mimmo (Domenico Cuomo) e vivere un’intensa storia d’amore.

Al suo fianco in questo percorso c’è il suo amico Manuel (Damiano Gavino), con cui in passato è scoppiata la passione. Una liason che, ancora oggi, ha numerosi sostenitori che sperano in un proseguimento. Se sentite la mancanza di Dante, Anita (Claudia Pandolfi) e di tutto il resto dei protagonisti abbiamo una bella sorpresa per voi.

Un professore 3 si fa, come già confermato dalla direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ormai da diverse settimane. Ora però abbiamo qualche dettaglio in più su questo ritorno. A darcelo è stato il protagonista della fiction Alessandro Gassmann attraverso un post sui suoi profili social, come riportato anche dal giornalista Giuseppe Candela.

Dopo l'annuncio di Maria Pia Ammirati, Alessandro Gassmann conferma la terza stagione di #unprofessore #unprofessore3 pic.twitter.com/xd3BcQdq5N — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 13, 2024

L’attore ha infatti pubblicato la foto del primo copione della nuova stagione. Lo scatto anticipa anche il filosofo che sarà al centro del debutto della terza annata: Ludwig Wittgenstein.