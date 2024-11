Damiano Gavino parla di Un professore 3

È già trascorso quasi un anno dal ritorno di Un professore. La fiction con Alessandro Gassmann protagonista ritornò in onda a distanza di ben due anni dalla prima fortunata stagione. Al centro della trama troviamo il professor Dante Balestra, insegnante di filosofia alle prese con una classe di studenti e i problemi che l’adolescenza porta dietro con sé.

Tra i banchi di scuola c’è anche suo figlio Simone, con cui il prof vive all’inizio un rapporto molto travagliato. Il giovane interpretato da Nicolas Maupas scoprirà nel corso delle puntate di essere omosessuale e instaurerà un’amicizia speciale (che per un periodo sfocia in altro) con Manuel, interpretato da Damiano Gavino.

I tanti fan della serie, che anche nella seconda stagione ha avuto una media di ascolti che sfiorava i 4 milioni, sono curiosi di scoprire come evolverà il rapporto tra i due. Nelle ultime ore qualche notizia in più sul futuro dello show è stata fornita proprio da Gavino.

Lo scorso weekend l’attore si trovava al Lucca Comics per presentare in anteprima Prophecy, il nuovo film che lo vede tra i protagonisti. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gavino ha confermato che l’avvio delle riprese della terza stagione di Un professore è previsto per febbraio.

L’interprete di Manuel ha poi aggiunto che non vede l’ora di tornare sul set, che è ormai diventato la sua seconda famiglia. Gavino ha poi aggiunto che attualmente il protagonista Alessandro Gassmann sta girando un’altra fiction Rai. La serie in questione è I casi dell’avvocato Guerrieri e nel cast c’è anche la sorella dell’attore, Lea Gavino.

Se le riprese delle nuove puntate di Un professore partiranno davvero a febbraio, ciò vuol dire che con molta probabilità la prossima annata debutterà su Rai Uno a partire da autunno 2025, come già accaduto in precedenza.