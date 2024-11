Adam Brody non ricordava affatto che Erin Foster, la creatrice di Nobody Wants This, avesse avuto un ruolo in The O.C.

Adam Brody e la creatrice di Nobody Wants This

Adam Brody non ricordava affatto che la creatrice di Nobody Wants This avesse partecipato a diverse puntate di The O.C. molti anni prima. Oltre a essere una sceneggiatrice e una produttrice infatti Erin Foster è infatti anche un’attrice.

Negli anni Foster ha partecipato a diverse serie di successo in veste di guest star e, tra queste, c’è anche il teen drama che ha reso famoso Brody. The O.C. ha avuto il suo massimo successo nei primi anni 2000 ed è andato in onda per quattro stagioni. Nel corso della terza annata Erin ha avuto il ruolo di guest star in diverse puntate (dovrebbero essere quattro, se ciò che abbiamo trovato online corrisponde a verità).

Il suo ruolo è stato quello di Heather, una delle ragazze che frequentava la Newport Union e che entra immediatamente in conflitto con Marissa dopo che quest’ultima è costretta a cambiare scuola. La Cooper avrà un ruolo fondamentale per Heather (e viceversa) e la aiuterà a salvarsi da un tentativo di stupro. Heather è poi la ragazza di Kevin Volchok, interpretato da Cam Gigandet.

Nonostante ciò però Adam Brody non ricordava affatto la presenza della creatrice di Nobody Wants This in The O.C.. “No, ho pensato che fosse Sara (la sorella di Erin, attrice anche lei, ndr) – ha dichiarato l’attore al podcast The World’s First Podcast – Pensavo che fosse Sara finché, mentre facevo l’attività di stampa, qualcuno mi ha detto che non lo era“.

“Non so quale sia l’insulto più grande, se non sapere che c’ero io o pensare che fosse Sara“, è stato il commento divertito della Foster. Brody ha però confermato che lui ed Erin non hanno condiviso neanche una scena sul set della serie.

“Non volevo che lo scoprissi perché non volevo che perdessi il rispetto per il fatto che ero una guest star sfigata di The O.C. quando stavo cercando di reclutarti per fidarti di me con questa opera che avremmo realizzato insieme“, ha dichiarato Erin Foster.