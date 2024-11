Ecco perché la showrunner Jac Schaeffer ha scelto di escludere un cameo di Wanda Maximoff dal finale di Agatha All Along

La serie Agatha All Along si è conclusa su Disney+ e ha catturato l’attenzione degli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Creata e guidata dalla showrunner Jac Schaeffer, già nota per il successo di Wanda Vision, questa nuova serie esplora un lato oscuro e magico del MCU. Segue infatti le avventure di Agatha e il un enigmatico compagno, un adolescente goth, nel tentativo di conquistare la leggendaria Strada delle Steghe.

Nonostante le aspettative dei fan, il finale non ha incluso un’apparizione di Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen. Questa scelta ha fatto scaturire un certo dibitatto sul web. Infatti molti speravano di rivedere la strega rossa dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Tuttavia, Schaeffer ha spiegato in un’intervista con The Hollywood Reporter che coinvolgere Wanda nel finale sarebbe stato inopportuno per il percorso narrativo di Agatha. Secondo la showrunner, la presenza di Wanda avrebbe rischiato di oscurare la protagonista, sottraendole la scena in un momento cruciale. Schaeffer ha sottolineato che la serie è incentrata sulle conseguenze delle azioni di Wanda, piuttosto che su un’apparizione diretta del personaggio.

Per questo motivo dunque un cameo di Wanda, nonostante sia stato spesso vociferato sul web, non è mai stato preso in considerazione per Agatha All Along.

Intanto, la Disney ha proposto Agatha All Along nelle categorie di commedia per i prossimi premi televisivi, tra cui i Golden Globes e gli Emmy, portando a domande sul futuro della serie. Sebbene le regole della Television Academy per le serie limitate richiedano che la storia sia completa e non prosegua con le stesse trame o personaggi principali, diversi rumor lasciano intendere che ci potrebbero essere piani per una continuazione.

In ogni caso sembra ormai certo che Wanda tornerà e che ci sarà un film sui Giovani Avengers. Inoltre è in arrivo la serie TV Vision Quest, ambientata sempre nella storyline di WandaVision.