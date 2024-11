Ryan Reynolds di nuovo insieme a Hugh Jackman?

La coppia d’oro Ryan Reynolds-Hugh Jackman potrebbero lavorare molto presto insieme in un nuovo progetto? I due attori hanno dominato il box office del 2024 grazie a Deadpool & Wolverine. Il film legato al mondo del Marvel Cinematic Universe ha ottenuto numeri da record e ha superato il miliardo e i 300 milioni di dollari di incasso.

Il costo per produrre la pellicola si è aggirato invece intorno ai 200 milioni di dollari. Un risultato clamoroso. Prima che colleghi Reynolds e Jackman sono legati da un rapporto di amicizia. Proprio per questa ragione in molti sperano di rivederli lavorare nuovamente fianco a fianco in un nuovo progetto.

E le speranze dei fan potrebbero essere molto presto accontentate. In un’intervista rilasciata di recente a Variety infatti ha rivelatlo che spera di poter lavorare di nuovo con Hugh e con il regista di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy.

“Passerò l’anno a scrivere – ha confermato al podcast Awards Circuit – Sto scrivendo un film per me stesso, Hugh [Jackman] e Shawn [Levy] per fare questo“. L’attore ha poi aggiunto che non si tratta però di un film legato all’universo Marvel.

Al momento Ryan Reynolds non ha dato ulteriori indicazioni sulla natura della nuova pellicola che sta scrivendo. Quel che è certo è che non si tratta di un nuovo capitolo della saga di Deadpoool e Wolverine e che, almeno per il momento, non rivedremo i due attori nei panni dei due supereroi.

Reynolds e il regista Levy avevano lavorato tante volte insieme prima del film Marvel. Prima di Deadpool & Wolverine c’era infatti stato l’action comedy Free Guy e il sci-fi The Adam Project.