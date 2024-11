Le parole di Chase Stokes

Outer Banks sta per arrivare alla conclusione e Chase Stokes si sta preparando a dire addio al suo John B. Nelle scorse ore la pagina ufficiale della serie Netflix ha confermato ufficialmente che la quinta stagione sarà quella che porrà fine alle avventure dei Pogues.

“Sette anni fa, nell’estate del 2017, ci siamo imbattuti in una foto di adolescenti su una spiaggia al crepuscolo durante un blackout. Quella foto ha ispirato un’idea per una storia di quattro migliori amici che vogliono solo divertirsi sempre”, hanno spiegato i creatori dello show in un post condiviso.

“Da quel punto di partenza, abbiamo immaginato un mistero che avrebbe portato a un’avventura di cinque stagioni, fatta di cacce al tesoro e amicizia. All’epoca, sette anni fa, sembrava impossibile che saremmo davvero riusciti a raccontare l’intera storia in cinque stagioni. Eppure eccoci qui, alla fine della nostra quarta stagione, ancora in cammino“, si legge nel post.

“Ora con un po’ di tristezza, ma anche con entusiasmo, ci lasciamo alle spalle la stagione quattro e ci rivolgiamo alla stagione cinque, nella quale speriamo di riportare a casa i nostri amati Pogues come avevamo immaginato e pianificato anni fa. La stagione cinque sarà la nostra ultima stagione, e pensiamo sarà la migliore di tutte. Speriamo che vi unirete a noi per un’ultima remata verso l’onda“, conclude il messaggio.

Dopo la conferma ufficiale anche Chase Stokes ha voluto scrivere il suo personale messaggio di addio a John B, un personaggio che farà per sempre parte della sua vita.

“Con la morte nel cuore scrivo questo, un ultimo viaggio. Grazie a tutti coloro che si sono sintonizzati in questi 5 anni. Ci avete dato più di quanto potremo mai restituirvi“, scrive l’attore.

“Saremo sempre i Pogues 4 Life“, ha poi concluso. Il prossimo giovedì 7 novembre Outer Banks tornerà con la seconda metà della quarta stagione che, alla luce di quanto emerso nelle ultime ore, avrà un ruolo ancora più speciale nella storia.