Avengers: Secret Wars, i fratelli Russo starebbero preparando uno scontro epico tra i tre Spider-Men del multiverso

Una nuova voce sul film Avengers: Secret Wars suggerisce che i fratelli Russo e i Marvel Studios abbiano grandi progetti per i tre Spider-Men del multiverso. Secondo le indiscrezioni, infatti, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland potrebbero fronteggiarsi in una sfida che li metterà l’uno contro l’altro.

Questa voce, diffusa da MyTimeToShineHello su Twitter, si aggiunge a una serie di speculazioni che anticipano che il film Marvel riporterà in scena gli Spider-Man di Garfield e Maguire.

La trama del film è ancora ignota ma potrebbe rifarsi all’omonimo fumetto anni ’80, dove un’entità chiamata The Beyonder trasporta eroi e villain su un mondo chiamato Battleworld, costringendoli a combattere tra loro.

Si ipotizza che i fratelli Russo possano voler adattare questa versione, includendo un tocco multiversale e introducendo varianti di personaggi iconici. Avengers: Secret Wars promette così di riunire un cast molto ampio, con gli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire. Il Peter Parker di Tom Holland nel frattempo pare sarà protagonista di Avengers: Doomsday, previsto prima di Secret Wars.

In questo farà il suo debutto anche Robert Downey Jr nei panni del Dottor Destino, dopo aver interpretato per anni il ruolo di Iron Man. Il nuovo personaggio dovrebbe prima fare un cameo nel film de I Fantastici 4, per poi essere al centro di Doomsday, tornando anche in Secret Wars.

In parallelo, emergono voci anche per Spider-Man 4, le cui riprese dovrebbero partire quest’estate, con Tom Holland e Zendaya pronti a tornare nei panni dei protagonisti.

Con la produzione di Avengers: Doomsday che partirà a breve e il continuo susseguirsi di indiscrezioni, i fan Marvel non vedono l’ora di scoprire cosa li aspetta. Quest’ultimo uscirà in sala nel 2026, mentre Secret Wars arriverà nel 2027.