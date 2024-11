Contenuti Uscita

HULU ha iniziato le riprese della serie TV su Amanda Knox: quando esce su Disney+, cast, trama e streaming degli episodi.

Quando esce la serie TV su Amanda Knox

L’omicidio di Meredith Kercher e la conseguente storia di Amanda Knox, la studentessa americana accusata e poi assolta, diventeranno una serie TV per HULU. La piattaforma ha infatti dato il via alle riprese del nuovo progetto proprio in Italia, a Perugia, dove si è consumata la tragedia.

La protagonista della nuova serie TV sarà proprio Amanda Knox, anche se al momento non è ancora noto il titolo dello show. Precisamente la sinossi anticipa che racconterà la storia della donna, “erroneamente condannata per l’omicidio di Meredith”, e anche la sua “odissea di sedici anni per liberarsi”.

Se vi state chiedendo quando esce la serie TV su Amanda Knox, la risposta è che non lo sappiamo ancora. La data di uscita potrebbe cadere nella seconda metà del 2025, dato che le riprese sono partite a novembre 2024.

Serie TV su Amanda Knox trama

Di che cosa parla la serie TV su Amanda Knox? La serie true crime racconterà la storia di come la donna è stata accusata dell’omicidio della sua compagna di stanza Meredith Kercher, e dei 16 anni che ha trascorso lottando per dimostrare la sua innocenza.

Il delitto di Meredith Kercher è già stato al centro di diversi prodotti come l’autobiografia di Knox uscita nel 2013, Waiting To Be Heard. Successivamente anche Netflix ha realizzato un documentario su quest’ultima e il canale americano LIfetime ha creato un film dal titolo Murder on Trial in Italy.

Cast, attori e personaggi

Chi sono gli attori che fanno parte del cast della serie TV su Amanda Knox? Qui di seguito elenchiamo i vari attori che interpretano le persone coinvolte in questa tragica storia:

Grace Van Patten sarà Amanda Knox

sarà Amanda Knox Sharon Horgan sarà la madre di Knox, Edda Mellas.

sarà la madre di Knox, Edda Mellas. John Hoogenakker interpreterà Curt Knox, il padre

interpreterà Curt Knox, il padre Francesco Acquaroli sarà Giuliano Mignini, il pubblico ministero italiano nel caso

sarà Giuliano Mignini, il pubblico ministero italiano nel caso Giuseppe De Domenico sarà Raffaele Sollecito, fidanzato di Amanda al momento dell’omicidio

sarà Raffaele Sollecito, fidanzato di Amanda al momento dell’omicidio Roberta Mattei interpreterà Monica Napoleoni, la direttrice della divisione omicidi di Perugia

KJ Steinberg è sceneggiatore e produttore esecutivo della serie. Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson e Graham Littlefield sono produttori esecutivi tramite The Littlefield Company. Monica Lewinsky è produttrice esecutiva tramite Alt Ending Productions. Amanda Knox e Chris Robinson sono produttori esecutivi per Knox Robinson Productions.

Amanda Knox serie TV puntate e streaming

Vi state chiedendo dove vedere in streaming la serie TV su Amanda Knox? Le puntate arriveranno su HULU negli USA, e quindi in Italia le vedremo su Disney+, probabilmente con un’uscita settimanale ravvicinata a quella originale, come succede per prodotti come Only Murders in the Building.

Per accedere alla serie TV basterà quindi sottoscrivere uno degli abbonamenti a pagamento che la piattaforma propone ai suoi futuri abbonati.

Ma quante puntate sono quelle che comporranno la serie TV di Amanda Knox? Dovrebbero essere otto puntate in totale della durata di un’ora ciascuno. Rimaniamo in attesa del trailer.

