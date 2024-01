Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 2 Gennaio 2024

Un professore 2 su Netflix

Un professore 2 arriva su Netflix! È da poco terminato su Rai Uno il cammino della seconda stagione della fiction che vede tra i protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Le avventure tra i banchi di scuola del prof di filosofia più non convenzionale della tv hanno ottenuto ottimi ascolti.

I 12 episodi hanno agguantato una media di ascolto di quasi 4 milioni di telespettatori corrispondenti a circa il 21% di share. Numeri che hanno fatto della seconda stagione di Un professore uno dei successi più grandi della stagione televisiva.

Nonostante i risultati eclatanti però la Rai non ha ancora ufficialmente confermato il rinnovo della serie per una terza stagione. Il continuo della serie con un nuovo ciclo di puntate è però assai probabile.

In attesa di questa comunicazione ufficiale da parte della tv di Stato il pubblico a casa può godersi un sano rewatch delle prime due stagioni. E può farlo non soltanto attraverso RaiPlay ma anche con un abbonamento al colosso dello streaming.

Un professore 2 arriva infatti su Netflix. Dopo essere stato in esclusiva sulla piattaforma online della tv di Stato la seconda stagione entrerà nel catalogo del servizio di streaming più famoso al mondo. Ma quando uscirà Un professore 2 su Netflix?

La data scelta è la prossima domenica 21 gennaio. Ancora qualche settimana prima di poter rivedere cosa è accaduto nella stagione appena conclusa tra Dante, Anita, Simone, Manuel e il resto dei protagonisti.

Ricordiamo inoltre che la prima annata della serie è già disponibile sia su Netflix che su Prime Video. Non sappiamo ancora se una volta approdata in streaming la seconda stagione di Un professore sarà rimossa dal catalogo di RaiPlay (esattamente come è accaduto per Mare Fuori).

Intanto in molti si chiedono come proseguirà la serie in un’eventuale terza annata. Durante un’intervista di qualche giorno fa lo sceneggiatore Sandro Petraglia ha parlato di un possibile ritorno di Mimmo (interpretato da Domenico Cuomo).

“Non posso dire troppo, ma di sicuro Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo sono tre attori su cui puntiamo molto. Quindi ci saranno Simone e Manuel e tornerà Mimmo“, ha dichiarato.