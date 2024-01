Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 2 Gennaio 2024

Un professore

Leo Gassmann, ospite di Capodanno in Musica, ha urlato “Simuel Canon per sempre” in onore di Un professore 2

Un professore 2 arriva su Canale 5

Il successo di Un professore 2 ha ormai superato i confini della Rai. La seconda stagione della fiction di Rai Uno con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi ha da poco terminato il suo percorso. Un nuovo ciclo di episodi che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, racimolando una media di quasi 4 milioni di telespettatori e superiore al 21% di share.

Ascolti che hanno messo una forte ipoteca su una terza stagione che però, per il momento, non è stata ancora ufficialmente confermata dalla Rai. Quel che è certo però è che la serie è entrata nel cuore dei telespettatori per via delle sue storyline e dei rapporti raccontati.

Un caso piuttosto evidente di questo amore è la passione di tanti seguaci a sostegno della coppia formata da Simone e Manuel. Dopo una passione nata nel corso della prima annata, tra i personaggi interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas e Damiano Gavino c’è stata una stagione di stallo in cui i due protagonisti sono apparsi pochissimo insieme in scena.

Una scelta che ha fatto partire dei veri e propri “moti di protesta” sul web da parte di chi voleva un proseguimento per il loro rapporto. Tra i sostenitori di questa relazione c’è un capo-ship di eccezione: Leo Gassmann.

Il cantautore, figlio del protagonista della fiction, ha curato la colonna sonora di Un professore 2 con il brano Dammi un bacio ja. Quest’ultimo è stato tra gli ospiti di Capodanno in Musica, il programma condotto da Federica Panicucci con cui Mediaset ha dato il suo benvenuto al 2024.

Leo Gassmann urla “Simuel Canon per sempre”

Dopo la mezzanotte Gassmann ha cantato il suo brano per le migliaia di persone in piazza a Genova e qui si è lasciato andare a un urlo a fine esibizione: “Simuel Canon per sempre“.

Un momento che è stato fortemente apprezzato da tutte le fan della coppia formata da Simone e Manuel. “Ieri sera l’abbiamo fatta grossa – ha scritto Gassmann su TikTok in seguito – ve lo dovevo. Buon anno“. Quest’anno Leo debutterà nel mondo della recitazione.

Il cantautore indosserà i panni di Franco Califano nel film per la tv Califano che andrà in onda prossimamente su Rai Uno.