Dov'è girata la stagione 2 di The White Lotus, le cui riprese e location saranno tutte in Italia: ecco i luoghi della serie rivelazione

Non solo Euphoria. Lo scorso anno su HBO e Sky ha debuttato un’altra serie rivelazione, che ha poi fatto incetta di nomination e premi. Parliamo di The White Lotus, serie scritta e diretta da Mike White, che ha conquistato tutti con le sue atmosfere poetiche e surreali. Famiglie disfunzionali, rapporti tossici e un mistero che faceva da colonna vertebrale degli episodi. Dopo la prima emozionante stagione, lo show ha ricevuto la conferma per la seconda che si girerà in Italia. Ed ecco tutto quello che sappiamo su riprese, location e dov’è girata esattamente The White Lotus 2.

Riprese: dov’è girata la stagione 2

Le riprese della stagione 2 di The White Lotus hanno avuto inizio il 28 febbraio 2022. A darne notizia la rete HBO, che sui suoi canali social ha diffuso una foto del primo ciak battuto a Taormina.

L’inizio delle riprese di The White Lotus 2 annunciato da HBO

Proprio qui, nel cuore della soleggiata Sicilia, si registreranno perlopiù i 7 nuovi episodi ambientati in un altro lussuoso resort sul modello di quello che abbiamo già visto nella prima stagione.

Per il momento la troupe sta girando il primo episodio, sempre diretto da Mike White.

Anticipazioni stagione 2

La prima stagione di The White Lotus era ambientata alle Hawaii, in un villaggio turistico nel quale, per motivi diversi, si ritrovano alcune famiglie. Tra i problemi relazioni dell’una e la angosce dell’altra, le tensioni e l’ansia s’impenna culminando in un tragico evento di cui all’inizio era stato dato solo un assaggio.

Le anticipazioni alla stagione 2 di The White Lotus, invece, raccontano che in un nuovo hotel di gran lusso, stavolta sito in Italia, saranno ospiti altri personaggi, con il loro bagaglio di angosce e segreti pronto a essere scandagliato. È verosimile che un nuovo mistero farà da perno a tutto il ciclo di episodi che ovviamente confermano la struttura antologica dello show.

Location The White Lotus 2

Per il momento sappiamo che la location principale di The White Lotus 2 in Italia è il San Domenico Palace di Taormina.

L’hotel appartiene alla lussuosa catena dei Four Seasons, presente in tutto il mondo. Arredato secondo le contaminazioni di stile e cultura che caratterizzano l’intera isola, l’albergo si affaccia su un panorama che lascia senza fiato.

Davanti alla grande terrazza sulla quale gli ospiti fanno colazione o si rilassano al sole, il borgo di Taormina incorniciato dal mare.

Per una notte in una delle suite più spaziose, accessoriate ed eleganti si può arrivare a pagare anche più di 2000€.

Cast The White Lotus 2

Ora che sappiamo dov’è girata la stagione 2 di The White Lotus e abbiamo scoperto le prime location, vediamo chi c’è nel cast.

Dopo i rumor che davano per certo il ritorno di Jennifer Coolidge nei panni dell’alcolista e depressa Tanya, già vista nella stagione 1, le indiscrezioni sono state confermate da HBO.

Con lei ci saranno:

Aubrey Plaza è Harper Spiller

è Harper Spiller Haley Lu Richardson è Portia

è Portia Theo James è Cameron

è Cameron F. Murray Abraham è Bert Di Grasso

è Bert Di Grasso Adam DiMarco è Albie Di Grasso

è Albie Di Grasso Meghann Fahy è Daphne

è Daphne Tom Hollander è Quentin

è Quentin Michael Imperioli è Dominic Di Grasso

è Dominic Di Grasso Will Sharpe è Ethan Spiller

è Ethan Spiller Leo Woodall è Jack

In questo elenco riconosciamo Theo James, protagonista maschile della saga di Divergent, Tom Hollander che è voce dei Griffin e American Dad, ma ha anche recitato in Bohemian Rapsody, Haley Lu Richardson che è stata in A un metro da te. Menzione d’onore al premio Oscar F. Murray Abraham, celebre per Amadeus in cui interpretava Salieri.

Personaggi The White Lotus 2

Chi sono i nuovi personaggi di The White Lotus 2? Abbiamo già detto che la serie ha un impianto antologico, perciò nella seconda stagione non ritroveremo gli stessi attori della prima.

Ad animare The White Lotus 2 ci sarà comunque Tanya, unico tra i personaggi della serie a rimanere anche stavolta. Con lei seguiremo le vicende di:

Bert Di Grasso, un anziano signore che viaggia con il figlio Dominic e il nipote Albie, fresco di laurea.

Quentin è invece un turista britannico in vacanza in Italia con gli amici e il nipote. Portia lavora per Tanya ed ha accettato di seguirla in Sicilia.

Infine Harper, che si è messa in viaggio insieme al marito Ethan e ad altri amici.

