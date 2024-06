Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 29 Maggio 2024

Shonda Rhimes

Le preferenze di Shonda Rhimes

Shonda Rhimes si è esposta, e non poco, e ha fatto una scelta che (immaginiamo) scatenerà non poche reazioni. La produttrice americana è nota per aver ideato e portato al successo diverse serie tv molto amate. Dalla longeva Grey’s Anatomy, che il prossimo anno tornerà con una ventunesima stagione, alle lotte di potere in Scandal.

Oggi se pensiamo a Shondaland però pensiamo principalmente a Bridgerton. La serie Netflix ha infranto qualsiasi record di visualizzazioni sulla piattaforma ed è da poco tornata con una terza stagione, che vede protagonisti i personaggi di Penelope e Colin.

Qualche giorno fa la Rhimes è stata ospite del Jennifer Hudson Show in cui è stata costretta a compiere delle scelte. La produttrice ha infatti dovuto decidere quale tra tre protagonisti maschili del suo show fosse il suo preferito. La sua scelta poteva ricadere su Patrick Dempsey e il suo Derek, Tony Goldwyn e il suo Fitz e Regé-Jean Page con il suo Duca di Hastings.

Forse un po’ a sorpresa la scelta di Shonda è ricaduta proprio su quest’ultimo. “Devo dire il Duca. Non perché non siano tutti fantastici, ma perché era un uomo così pieno di fantasie. Come se fosse perfetto e non avesse mai avuto dei veri difetti dopo che li avevamo messi insieme“, sono state le sue parole.

La risposta di Shonda Rhimes ha stupito molti fan della serie, che ricordano senz’altro qualche rumor di diverso tempo fa. L’uscita di scena al termine della prima stagione di Page infatti ha creato non pochi gossip.

“Regé non tornerà in Bridgerton a causa di differenze creative con Shonda Rhimes e il suo team – rivelò all’epoca una fonte vicina a PageSix – Non era contento di ciò che era stato pianificato per il suo personaggio per la stagione 2, che lo avrebbe mantenuto come protagonista ma non come punto focale dello show“.