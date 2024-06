Cinema e Celebrity

29 Maggio 2024

Miguel Bernardeau ed Ester Exposito insieme?

Sono settimane molto intense per il cast di Elite! Nonostante non ci siano ormai da settimane notizie sull’ottava stagione della serie, che sarà la definitiva, i protagonisti sono finiti più volti al centro del gossip.

Parliamo ad esempio di Danna Paola, ricordata per il ruolo di Lu, che ha raccontato di aver avuto in passato una relazione con Jorge Lopez (Valerio). Una storia che è terminata con un vero e proprio ghosting da parte di quest’ultimo…

Qualche giorno fa ha fatto poi molto discutere una foto pubblicata da Itzan Escamilla. L’interprete di Samuel ha infatti postato sul suo profilo uno scatto che lo ritrae mano nella mano con Omar Ayuso. Quest’ultimo ha poi commentato il post in questione scrivendo “Il mio ragazzo“. Parole che hanno immediatamente scatenato i rumor.

Secondo diversi portali, sia in Italia che all’estero, Itzan e Omar sarebbero infatti una coppia. Tuttavia si tratta di un rumor che, a oggi, non è stato confermato dai diretti interessati. E a proposito di indiscrezioni non confermate in queste ore ne sta circolando un altro bello ghiotto.

Secondo quanto riportato dal magazine Vanitatis ci sarebbe una relazione in corso tra Miguel Bernardeau ed Ester Exposito. Entrambi gli attori hanno raggiunto la popolarità grazie a Elite, dove lui interpretava il ruolo di Guzman e lei quello di Carla.

Il tabloid riporta proprio i dettagli di quello che sembra essere stato un fugace incontro tra le strade di Madrid. Erano le sette di sera quando Miguel, con una felpa con cappuccio e la sua ragazza, con un berretto e i capelli in avanti, sono entrati in un locale.

Vanitatis descrive questo luogo come un “rifugio per le celebrità che vivono in questo esclusivo quartiere a nord di Madrid”. Una volta seduti, Miguel Bernardeau ed Ester Exposito avrebbero ordinato da bere e si sarebbero scambiati delle affettuosità.

Si tratta, ovviamente, di voci e di indiscrezioni che nessuno dei diretti interessati ha preferito commentare. Attendiamo pertanto conferme ufficiali in merito e, perché no, anche delle foto qualora la notizia si rivelasse veritiera.

Nelle ultime ore, anche Aron Piper è finito al centro del gossip per via di un bacio (questa volta documentato con un video) con la dj Peggy Gou.