Stefano D Onofrio | 29 Maggio 2024

Aron Piper

Dopo Dua Lipa, l’attore Aron Piper è stato paparazzato mentre si bacia in discoteca con Peggy Gou: il video

Aron Piper e Peggy Gou sono una coppia?

Il cast di Elite continua a regalare materiale al mondo del gossip. Da qualche giorno i protagonisti del teen drama Netflix sono finiti sui tabloid a causa di presunte relazioni e liason che stanno facendo sognare i fan.

Come non citare, ad esempio, una foto postata da Itzan Escamilla (Samuel) mano nella mano con Omar Ayuso (Omar). Questo scatto (molto innocuo) è finito su diversi portali e in tanti sospettano che tra i due attori ci sia una relazione.

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere una segnalazione su Miguel Bernardeau ed Ester Exposito. Secondo quanto è trapelato online, i due ex colleghi di Elite sarebbero stati beccati a baciarsi in un bar a Madrid. Ma sono in buona compagnia.

Anche un altro protagonista storico del teen drama ha infatti conquistato le prime pagine dei giornali di gossip. Ci riferiamo ad Aron Piper, noto per aver vestito i panni di Ander per le prime quattro stagioni.

Il presunto nuovo flirt dell’attore è un volto molto noto del mondo della musica. Stiamo parlando di Peggy Gou, dj e produttrice coreana che ha raggiunto la popolarità con hit come (It Goes like) Nanana.

I due sono stati beccati a una festa post Gran Premio di Formula 1 di Monaco in atteggiamenti inequivocabili. Nel video, che potete recuperare qui in alto, vediamo un bacio tra i due dietro la consolle di un locale in cui la Gou sta suonando.

Non è la prima volta che Aron Piper finisce al centro del gossip con volti noti. Prima della dj infatti, l’attore ha avuto una storia con Dua Lipa che fece a lungo discutere. Prima della cantante Piper aveva una relazione di lunga data con la modella Jessica Goicoechea.