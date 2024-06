News e anticipazioni

Martina Pedretti | 4 Giugno 2024

Regé-Jean Page ha lasciato Bridgerton per concentrarsi su altri progetti: ecco in quali film e serie TV ha recitato da allora

La carriera di Regé-Jean Page dopo Bridgerton



Molti fan di Bridgerton si sono disperati quando dopo la prima stagione è stato annunciato che il Duca avrebbe lasciato la serie. Ai tempi l’attore dichiarò che era impegnato in altri progetti di lavoro, e che non sarebbe riuscito a tornare sul set per intrepretare Simon. Ma da allora quali film e serie TV ha fatto Regé-Jean Page dopo Bridgerton?

Dopo Bridgerton, Regé-Jean Page ha continuato la sua carriera nella recitazione. Nel 2022, è apparso nel film di Netflix The Grey Man, nel ruolo del cattivo Denny Carmichael. Il film con Ryan Gosling e Chris Evans è uno dei titoli più costosi che Netflix abbia mai realizzato. Nonostante il suo prezzo elevato, il film ha comunque ottenuto recensioni contrastanti. Tuttavia ci sarà un secondo capitolo, ma quasi certamente senza il nostro Duca.

Nel 2023, ha poi interpretato Xenk nel film fantasy Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri. Questo film ha ottenuto un discreto successo ed ha ottenuto buone recensioni dalla critica. I fan sono attualmente in attesa di scoprire se ci sarà un secondo film, visti i risultati del primo capitolo.

Regé-Jean Page si è anche unito al cast di doppiatori di The Sandman: Act II su Audible nei panni di Orfeo. Inoltre ha prestato la sua voce per episodio di CBeebies Bedtime Stories.

Prossimamente poi ci sono tanti ruoli in arrivo per Regé-Jean Page. Infatti l’attore di Bridgerton interpreterà il ruolo da protagonista di Simon Templar nel reboot di The Saint per Paramount, basato in parte sulla serie di libri di Leslie Charteris degli anni ’20 e sulle successive serie TV degli anni ’60.

Oltre alla sua carriera televisiva e cinematografica, la star è apparsa in numerose pubblicità. Nel 2022 è diventato il volto di Armani Code, ed è anche protagonista dello spot dell’Audi Q4 e-tron.

Ecco quindi con cosa è stato impegnato Regé-Jean Page da quando ha lasciato Bridgerton.