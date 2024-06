News e anticipazioni

Martina Pedretti | 4 Giugno 2024

Vi siete chiesti se Violet si risposa con Marcus nei libri di Bridgerton? Ecco la risposta

Se c’è un personaggio in Bridgerton che tutti amano è Violet. Nella terza stagione viene presentato un potenziale interesse amoroso per lei, ovvero Lord Marcus Anderson, il fratello di Lady Danbury. Ma Lady Bridgerton si risposa nei libri? Qual è la sua storia?

Nella serie vediamo che tra Violet e Marcus Anderson nasce una certa chimica e che i due legano grazie ai loro interessi condivisi oltre al fatto che entrambi hanno sperimentato la perdita del proprio partner.

Lo showrunner di Bridgerton ha già apportato alcune importanti modifiche alla trama della terza stagione che differiscono dal libro. Infatti il personaggio di Lord Marcus non esiste nei romanzi originali, quindi Violet non lo incontra e non lo sposa nella storia originale. Tuttavia, i fan sono ansiosi di scoprire se anche Violet come i suoi figli avrà un lieto fine. Vedremo i progressi della loro relazione nella seconda parte della stagione 3? Lo scopriremo solo dal 13 giugno, quando Netflix accoglierà i nuovi episodi.

Nei libri (ATTENZIONE ALLO SPOILER), Violet non si risposa né trova il vero amore con nessun altro, perché non abbandona mai emotivamente il suo ex marito Edmund. La donna è protagonista di una sua storia in The Bridgertons: Happily Ever After, una novella che racconta come si è innamorata di Edmund e come ha vissuto la sua perdita.

Nel libro balla con un altro uomo ma confessa a Daphne di non sapere chi sia e che nessun uomo potrà mai sostituire suo padre. Infatti si sente contenta da sola, circondata dalla sua famiglia.

Non sappiamo se la stessa trama sarà seguita anche nella serie di Bridgerton, o se tra Lady Violet e Lord Marcus Anderson sboccerà l’amore. Sicuramente i fan vogliono conoscere meglio la matriarca Bridgerton, tanto che molti sperano ci sarà uno spin-off interamente a lei dedicato, come è stato per la regina Carlotta.