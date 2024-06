News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 4 Giugno 2024

Bridgerton

Gli abiti di Cressida in Bridgerton 3

Avete notato i voluminosi abiti di Cressida Cowper in Bridgerton 3? Come ormai abbiamo imparato, nulla è lasciato al caso nella serie Netflix e anche la struttura dei vestiti indossati dalla dama ha un significato nascosto. Ma andiamo con ordine.

La Cowper ha assunto un ruolo decisamente più centrale rispetto alle precedenti stagioni. In passato dipinta come una delle dame più altezzose e maligne dell’alta società, Cressida ha iniziato a instaurare una sincera amicizia con Eloise.

Questo legame ci ha permesso, puntata dopo puntata, di conoscere qualcosa di più sulla sua storia e sulla sua famiglia. In particolare abbiamo appreso che Lady Cowper, la madre, spinge la dama a cercare un facoltoso marito al fine di risanare i debiti della sua famiglia.

E l’evoluzione degli abiti indossati da Cressida nel corso di questa stagione descriverebbero proprio la situazione che quest’ultima vive nel suo privato. In molti si saranno senz’altro accorti delle voluminose e ingombranti maniche di cui sono dotati gli abiti della Cowper.

Tanti fan della serie hanno iniziato a fare ironia sui social sugli abiti della ragazza e sulle sue strambe acconciature. Ma, come vi abbiamo anticipato, nulla è lasciato al caso. La showrunner Jess Brownell ha infatti raccontato a Vanity Fair che gli abiti di Cressida in Bridgerton 3 hanno un significato nascosto.

Il costume designer John Glaser ha infatti disegnato queste maniche gigantesche per farla apparire come un “uccello in gabbia all’interno di un mausoleo“.

Chi ha già letto i libri di Julia Quinn sa perfettamente che, nel romanzo dedicato alla storia di Colin e Penelope, Cressida avrà un ruolo molto importante. La dama infatti scoprirà il segreto di Lady Whistledown e ricatterà Pen.

Non sappiamo se questa storyline sarà riproposta anche nella serie. Non dobbiamo far altro che attendere la seconda metà di stagione, in uscita il prossimo 13 giugno, per scoprirlo.