News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 29 Maggio 2024

Mare Fuori

Foto dal set di Mare Fuori 5

Mare Fuori 5 racconterà una sfida al femminile per la conquista del potere? Questo è quanto pensano alcuni fan della serie in queste ore dopo aver visto le prime foto dal set dello show. Nelle scorse ore Maria Esposito, interprete di Rosa, ha fatto sognare i suoi seguaci pubblicando uno scatto dal “luogo del delitto”.

Ora l’attrice è in dolce compagnia e, accanto a lei, approda sui luoghi in cui avverranno le riprese nelle prossime settimane un’altra interprete. Stiamo parlando di Giovanna Sannino, che nella serie di Rai Due è Carmela. Le due attrici hanno iniziato la lettura dei copioni delle nuove puntate.

La Esposito ha infatti pubblicato una prima gallery di scatti dal set in cui annuncia l’avvio della produzione. “Non vedo l’ora di indossare i nuovi panni di Rosa e far sì che diventino la mia seconda pelle, e trasmettervi tutto quello che sento“, ha scritto Maria.

Nessun altro dei protagonisti di Mare Fuori ha postato foto dal set. Questo ha ovviamente insospettito, e non poco, i tanti fan dello show. In queste ore infatti in molti hanno elaborato le prime teorie su quello che vedremo nel corso dei nuovi episodi.

Alcuni pensano che nelle nuove puntate assisteremo a una sfida tutta al femminile tra le due donne. Da un lato abbiamo Rosa che, dopo aver abbandonato Carmine sull’altare, sembra intenzionata a vendicarsi di Edoardo e di chi ha tentato di prendersi il regno della sua famiglia.

Dall’altro abbiamo Carmela, che mai quest’anno potrebbe trovare la forza di ribellarsi a un sistema che la vede vittima. Secondo una teoria infatti, potrebbe essere stata proprio lei a ferire gravemente Conte nell’ultima puntata della scorsa stagione, stanca delle continue bugie di lui.

In Mare Fuori 5 Carmela potrebbe essersi perciò accaparrata il tesoro nascosto dei Ricci e potrebbe sfidare apertamente la sua (ex?) amica Rosa. Un’ipotesi sicuramente interessante, che aprirebbe uno scenario del tutto inedito per la serie. Sarà davvero così?