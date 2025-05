Stando a uno dei rumor che circolano sul web, la trama di Shrek 5 potrebbe essere stata rivelata e non è assolutamente qualcosa che vi aspettereste. Ecco di cosa potrebbe parlare il nuovo sequel.

La presunta trama di Shrek 5

Ormai alcuni mesi fa è stato annunciato che Shrek 5 si farà ed è stato anche rilasciato un trailer all’interno del quale abbiamo rivisto tutti i personaggi storici. A loro si aggiunge anche la figlia del protagonista e Fiona che verrà doppiata da Zendaya (nella versione originale).

In un primo momento, ciò che ha incuriosito il pubblico stava nel fatto che non tutti e tre i figli compaiono nel breve teaser. Questo ha portato alla creazione di una bizzarra e abbastanza inquietante teoria da parte del web.

Oggi, però, vi vogliamo parlare di qualcosa di diverso e non ancora ufficiale, vogliamo chiarirlo subito, che concerne la trama di Shrek 5. L’account Twitter MyTimeToShineHello ha pubblicato quella che potrebbe essere la sinossi ufficiale:

“La figlia di Shrek lancia un incantesimo che trasporta, per errore, il padre e Ciuchino nel mondo reale. Ora devono trovare un modo per tornare a casa perché non lei non sa come riportarli indietro”.

Ovviamente è da prendere con le pinze, siamo quasi certi che non andranno così le cose. La trama ufficiale di Shrek 5 verrà rilasciata solo non appena saremo vicini al debutto al cinema, quindi, c’è ancora molto tempo. La data di rilascio in sala è prevista per il 1° luglio 2026 in Italia, voi andrete a vederlo?

Tra qualche mese la casa di produzione renderà disponibile un nuovo trailer, più esteso, e avremo maggiori aggiornamenti riguardo tutta la questione.