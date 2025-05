The Long Walk: il regista di Hunger Games adatta il romanzo distopico di Stephen King Francis Lawrence, celebre per aver…

Francis Lawrence, celebre per aver diretto gli ultimi quattro film di Hunger Games, è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo film distopico tratto dal romanzo The Long Walk, in italiano La lunga marcia, di Stephen King.

Nel cast troviamo Cooper Hoffman, David Jonsson, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis e Judy Greer, con la partecipazione straordinaria di Mark Hamill. Proprio Hamill sarà il supervisore della mortale competizione al centro della storia, come mostrato nel trailer ufficiale appena rilasciato.

La trama ruota attorno a un futuro distopico in cui ogni anno 100 ragazzi adolescenti vengono selezionati per partecipare a una marcia spietata: devono camminare senza mai fermarsi, mantenendo un ritmo minimo. Chi rallenta o si ferma, viene eliminato. Solo uno di loro arriverà vivo alla fine.

Ecco il trailer di The Long Walk:

Francis Lawrence ha sottolineato quanto sia rimasto colpito dal romanzo originale, pubblicato nel 1979 sotto lo pseudonimo di Richard Bachman. “È una storia potente e provocatoria, con una tensione crescente che ti tiene incollato”, ha affermato il regista.

Come già detto, Lawrence ha firmato la regia degli ultimi quattro Hunger Games, da La ragazza di fuoco al prequel La ballata dell’usignolo e del serpente. Presto tornerà in questo universo, dato che sarà il regista anche del secondo prequel, L’alba sulla mietitura con Haymitch come protagonista.

La sceneggiatura è firmata da JT Mollner (Stranezze e delizie), mentre la produzione è curata da Lawrence stesso, insieme a Roy Lee, Steven Schneider e Cameron MacConomy.

Con The Long Walk, Lawrence potrebbe offrire un nuovo classico del genere distopico, capace di coinvolgere e inquietare come pochi. L’appuntamento con il viaggio più estremo dell’anno è al cinema il 12 settembre.