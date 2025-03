In queste ultime ore si è diffusa una teoria sul web che spiegherebbe come mai nel teaser trailer di Shrek 5 non compaiono tutti i figli dei due protagonisti. Ecco che cosa sappiamo.

La teoria su Shrek 5

Non molti giorni fa la Universal Picture ha rilasciato il primo teaser trailer di Shrek 5, nuovo capitolo della saga molto atteso da tutti i fan del simpatico orco animato. Lasciando da parte per un attimo da parte le critiche a causa delle modifiche ai disegni originali, concentriamoci su una bizzarra teoria che sta circolando sul web.

Come sappiamo, alla fine di Shrek Terzo, uscito nelle sale nel 2007, abbiamo visto i due protagonisti mettere su famiglia. Fiona infatti ha partorito tre gemelli, due maschi e una femmina. Tuttavia, nel teaser in questione appare solo Felicia, che come annunciato avrà la voce di Zendaya nella versione originale.

Proprio per tale motivo, in molti si sono chiesti che fine abbiano fatto gli altri due figli. Sono stati estromessi dalla storia e faranno finta che non siano mai esistiti? Troveranno una scusa per la loro mancata presenza? Oppure li vedremo in un secondo momento? Ebbene, qualcuno sul web ha sviluppato un’ipotesi molto particolare e a tratti inquietante.

Stando a quanto riporta anche il sito The Direct, infatti, c’è chi pensa che Felicia abbia mangiato i suoi fratellini! L’idea risale a quando, nel terzo capito della saga, Shrek afferma che il padre, quando lui era solo un bambino, gli ha fatto il bagno nella salsa barbecue e gli ha messo una mela in bocca.

Ricordiamo, però, che Shrek rimane un film per tutta la famiglia ed è improbabile che venga inserita una storyline di questo tipo. I più piccoli potrebbero rimanere troppo impressionati da una spiegazione del genere, quindi ci sentiamo di escluderla. Voi cosa ne pensate?