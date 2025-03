Ieri sera la cerimonia degli Oscar si è aperta con un’esibizione che ha lasciato tutti gli spettatori con il fiato sospeso. Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno reso omaggio a “Il mago di Oz” e hanno concluso la performance sulle note di Defying Gravity da “Wicked“.

Ariana e Cynthia cantano Defying Gravity da Wicked

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2025, in Italia, è andata in onda la cerimonia degli Oscar. L’attesa era davvero tantissima per tutti i fan del mondo del cinema e le premiazioni, come sempre, hanno portato qualcuno a essere più soddisfatto di altri. Tra le assegnazioni più discusse sul web, per esempio, possiamo citare quella alla Migliore Attrice Protagonista, in quanto tutti si aspettavano Demi Moore per “The Substance” ma alla fine è stata consegnata a Mikey Madison per “Anora“.

Tra gli eventi più importanti e d’impatto della cerimonia, tuttavia, possiamo senza ombra di dubbio citare l’esibizione in apertura di Cynthia Erivo e Ariana Grande. Quest’ultima è apparsa per prima sul palco, come notiamo anche dal video completo qui sotto, per cantare Somewhere Over the Rainbow da “Il mago di Oz“.

In un secondo momento, anche Erivo ha fatto il suo ingresso omaggiando Home da “The Wiz“. E poi, per la gioia di tutti i fan di “Wicked” è arrivato anche il momento dell’ormai iconico duetto sulle note di Defying Gravity. Le due cantanti e attrici hanno intonato il brano all’unisono e anche dal vivo sono state tali e quali alla performance registrata in studio.

Tutto il pubblico, alla fine, è scoppiato in un applauso e le artiste hanno ricevuto una standing ovation. Tra i presenti inquadrati, per esempio, possiamo menzionare il regista di Wicked e una commossa Michelle Yeoh. Non ci resta che augurarvi buona visione se ancora non avete visto nulla. Noi vi consigliamo di non perdervela!