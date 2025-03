Ariana Grande omaggia Wicked con un dettaglio speciale agli Oscar 2025

C’è qualcun altro che sta ancora piangendo per la straordinaria performance di Ariana Grande e Cynthia Erivo agli Oscar 2025? Se ve lo siete persi le due star di Wicked hanno incantato il pubblico unendo le forze sul palco per un incredibile medley di canzoni tratte da The Wizard of Oz, The Wiz e, naturalmente, Wicked.

Ma oltre all’emozione della loro esibizione, i fan più attenti hanno notato un dettaglio adorabile: una scarpetta rossa scintillante cucita sul retro dell’abito di Ariana Grande.

Dopo aver aperto lo spettacolo con una commovente interpretazione di Somewhere Over The Rainbow, la cantante si è girata, rivelando la scarpa rossa che decorava il suo vestito scintillante. Un chiaro omaggio alla leggendaria Dorothy e al Mondo di Oz.

Poco dopo, la sua co-star Cynthia Erivo l’ha raggiunta sul palco per un’intensa esecuzione di Home, tratto da The Wiz. Le due artiste hanno poi chiuso il numero con una potente versione di Defying Gravity, ricevendo una meritatissima standing ovation da parte del pubblico e degli spettatori a casa.

Mentre i social si scatenavano per elogiare la spettacolare performance delle due star, molti fan su X/Twitter non hanno potuto fare a meno di commentare anche il sottile, ma significativo, easter egg di Wicked.

Ci vedremo con loro sicuramente anche alla cerimonia del 2026, dove Wicked For Good sarà protagonista.