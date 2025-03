New couple alert!

Noah Centineo e Zoe Kravitz potrebbero essere la nuova golden couple di Hollywood. La voce di una possibile frequentazione tra il protagonista di The Recruit e l’interprete di Catwoman nell’ultimo The Batman gira ormai da circa un mesetto.

I rumor sono però divampati nuovamente soltanto nelle ultime ore dopo che TMZ ha pubblicato degli scatti che ritraggono i due attori mentre lasciano insieme un ristorante nella notte tra sabato e domenica. C’è anche un video che riprende Noah e Zoe mentre lasciano il luogo insieme salendo nella stessa automobile.

Sebbene non ci siano ulteriori elementi che lascino supporre si tratti di una relazione, molti tabloid danno per certa la notizia. Nel corso della sua carriera Kravitz è finita più volte al centro del gossip.

In passato ha infatti avuto una storia con Ezra Miller, conosciuto sul set di Beware the Gonzo. Successivamente Zoe ha avuto una relazione tra il 2011 e il 2013 con Penn Badgley, attore noto per i suoi ruoli in Gossip Girl e You.

Nel 2016 ha iniziato invece una liason con Karl Glusman, con il quale si è poi sposata nel 2019 nella casa parigina di suo padre Lenny Kravitz. I due hanno poi divorziato nel 2020. L’anno successivo è iniziata invece la storia tra Zoe Kravitz e Channing Tatum, che nel 2023 si è trasformata in un fidanzamento ufficiale.

Nonostante fossero perciò in procinto di sposarsi i due si sono lasciati nell’ottobre del 2024. Per quanto riguarda Noah Centineo non abbiamo molte notizie. La sua storia più importante è sicuramente quella con la modella Alexis Ren, durata un anno e terminata nel 2020.

Tra Zoe (classe 1988) e Noah (1996) ci sono 8 anni di differenza. Attualmente i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul gossip. Sarà il tempo a dirci cosa accadrà…