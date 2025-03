La confessione di Jason Isaacs

Apprezziamo davvero tanto la sincerità con cui Jason Isaacs affronta le interviste. In questi anni l’attore, nelle occasioni in cui ha incontrato la stampa, ha sempre risposto con onestà alle varie domande che ha ricevuto. Anche in questo caso ha fatto altrettanto e lo ha fatto mentre parlava della saga cinematografica che gli ha donato un’enorme popolarità.

Ci riferiamo ovviamente a Harry Potter, dove ha interpretato il ruolo di Lucius Malfoy. In una recente intervista al The One Show sulla BBC, come riportato da Variety, Isaacs, attualmente tra i protagonisti di The White Lotus 3, ha ricordato li giorni sul set della saga tratta dai libri di JK Rowling.

“Anche se ho partecipato ai film, quando ho portato i miei figliocci o nipoti nel tour in studio e improvvisamente ci si è trovati nella Sala Grande, ogni volta sono scoppiato in lacrime – ha confessato Jason – È incredibilmente commovente e travolgente. C’è della magia in quelle storie“.

Allo stesso modo, parlando delle riprese, Jason Isaacs ha aggiunto: “È una terribile confessione da fare: non sono stati molto divertenti da realizzare. È piuttosto noioso fare grandi film con effetti speciali“.

L’interprete di Lucius ha poi ‘aggiustato il tiro’. “Tuttavia, i piaceri vengono tutti dopo. Vedo e incontro persone a cui il libro ha cambiato la vita e ancora persone che lo leggono e lo condividono con i loro figli. Alcuni dicono che la loro vita è stata salvata da questo film e io ci credo“, ha rivelato.

“È successo qualcosa, chissà perché, quando quegli ingredienti si sono uniti e il soufflé è nato e ha creato amore in tutto il mondo e un senso di inclusione“, ha poi concluso Isaacs. In un’altra intervista rilasciata qualche giorno fa Jason ha anche parlato del cast della futura serie rivelando di conoscere personalmente alcuni interpreti provinati.

“So chi stanno prendendo in considerazione. Sono attori incredibili“, ha ammesso.