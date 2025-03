Avete amato la scena del bacio sott’acqua tra Nick e Noah in My Fault London? Matthew Broome e Asha Banks rivelano come lo hanno realizzato

Il bacio sott’acqua in My Fault London

Il successo di My Fault London è sotto l’occhio di tutti. Quando è stata annunciata da Prime Video la produzione di una versione inglese di È colpa mia non tutti erano entusiasti. Un nuovo adattamento della trilogia mentre l’originale non ha ancora terminato il suo cammino sembrava una scelta audace.

La storia invece sta dando ragione ad Amazon. Il film inglese è particolarmente apprezzato dal pubblico e la storia, grazie anche alle interpretazioni di Asha Banks e Matthew Bomer, sta avendo una nuova luce. Tra le tante scene che hanno catturato l’attenzione dei fan c’è sicuramente quella del bacio in piscina tra Noah e Nick.

La passione subacquea tra i due protagonisti infatti è sicuramente uno dei momenti più romantici dell’intero film. Ma come è stato realizzato. Da quello che hanno raccontato i due interpreti principali nulla è stato lasciato al caso. Matthew e Asha hanno infatti rilasciato un’intervista a The News Movement in cui hanno. svelato come è stata realizzata quella sequenza.

“Prima che la facessimo il nostro intimacy coordinator ci ha detto ‘Ragazzi, dobbiamo parlare di come farlo perché esiste una tecnica’. Devi espirare e devi essere molto rilassato“, ha rivelato la protagonista di My Fault London.

“Inoltre andavamo praticamente alla cieca“, ha poi aggiunto Matthew sottolineando come nessuno dei due fosse in grado (ovviamente) di vedere sott’acqua. “Ricordo di aver aperto gli occhi e di aver pensato poi che sarebbe sembrato molto strano“, ha concluso Asha.

“Erano due labbra che si agganciavano“, ha poi finito Broome imitando il gesto fatto. Che si sia trattato del momento più difficile da girare lo ha confermato la stessa Banks durante un’altra intervista.

L’attrice infatti ha raccontato che la scena della piscina è stata complicata anche a causa dell’acqua gelata. “Era una delle scene in piscina e la piscina era gelata. È stato divertente, ci siamo molto divertiti ma faceva molto freddo“, ha confermato.