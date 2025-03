Asha Banks ha rivelato in un’intervista con Nicole Wallace qual è stata la scena più difficile da girare di My Fault: London

La rivelazione di Asha Banks

Non tutte le riprese sono andate lisce come l’olio per Asha Banks. L’attrice sta riscuotendo un enorme successo sul web grazie al ruolo di Noah nella versione inglese della saga Culpables.

My Fault London ha fatto il suo debutto su Prime Video lo scorso 13 febbraio e da allora non si parla d’altro. Complice una storia, quella scritta da Mercedes Ron, che in questo nuovo adattamento è stato particolarmente apprezzato. In attesa di scoprire se, esattamente come nella versione originale, anche in questo caso ci saranno dei sequel vi riportiamo un aneddoto raccontato dalla sua protagonista.

Qualche giorno fa Asha ha rilasciato un’intervista di coppia con Nicole Wallace, la Noah della versione spagnola, per Amazon. Durante questo incontro le due interpreti si sono lasciate andare a delle confessioni sulla loro carriera e sui loro esordi.

Una rivelazione di Asha Banks in particolare sta facendo molto discutere. L’attrice ha infatti rivelato qual è stato il suo giorno di lavoro peggiore e quest’ultima ha parlato delle riprese di una particolare scena di My Fault London.

“Il mio lavoro peggiore non è stato un lavoro ma un giorno di riprese di My Fault: London. Era una delle scene in piscina e la piscina era gelata. È stato divertente, ci siamo molto divertiti ma faceva molto freddo“, ha spifferato Banks.

Le scene all’interno della piscina sono tra i momenti decisamente più apprezzati dai fan della saga. Sono infatti dei frame in cui tutta la passione tra Noah e Nick scoppia in una delle sue massime espressioni. Per questa ragione è molo interessante la confessione di Asha.

Nicole invece ha citato la scena del secondo film della trilogia in cui piove. “La scena peggiore che ho girato è stata in è stata in È colpa tua. Era questa scena in cui piove. Era inverno e indossavo il vestito più piccolo che si possa immaginare, era una giornata molto fredda, erano le 2 di notte ed ero completamente bagnata“, ha raccontato Wallace.