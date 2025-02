Ariana Grande e Cynthia Erivo canteranno un medley di Wicked agli Oscar 2025

La cerimonia degli Oscar 2025 promette di regalare al pubblico momenti memorabili, e tra le esibizioni più attese c’è senza dubbio quella di Ariana Grande e Cynthia Erivo, che saliranno sul palco per cantare un medley di brani tratti da Wicked, il musical che le ha viste protagoniste sul grande schermo.

Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno interpretato Elphaba e Glinda nell’adattamento cinematografico di Wicked, uno dei musical di Broadway più celebri di sempre. Entrambe le attrici sono nominate agli Oscar per le loro performance nel film.

L’Academy ha creato grande attesa attorno alla loro performance, condividendo sui social un teaser video in cui le due artiste si preparano a portare dal vivo la magia delle canzoni di Wicked. “Ti aspetta un momento magico. Cynthia Erivo e Ariana Grande saliranno sul palco degli Oscar per un’esibizione che non dimenticherai”, ha scritto l’Academy su X.

Sebbene non siano stati rivelati tutti i dettagli sulle canzoni che eseguiranno, è probabile che Ariana Grande e Cynthia Erivo interpretino Defying Gravity e What is This Feeling?

Vi ricordiamo che oltre alle due star, sul palco si esibiranno anche altri artisti, ma non le canzoni originali candidate all’ambito premio.

L’appuntamento è fissato per il 2 marzo 2025, quando il Dolby Theatre di Los Angeles si trasformerà nel magico mondo di Wicked per qualche minuto.