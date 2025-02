Gli artisti annunciati per le esibizioni live degli Oscar 2025

Il 2 marzo si terrà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2025, ma ancora non è dato sapere i nomi di tutti gli artisti che si esibiranno durante la serata. Cerchiamo quindi di capire chi farà una performance sul palco del Dolby Theatre o via satellite.

Per ora l’Academy ha confermato che gli artisti nominati all’Oscar non si esibiranno sul palco del Dolby Theatre, ma ha svelato i nomi dei cantanti (esterni alla competizione) che invece faranno il loro show.

Tra i performer confermati figurano Ariana Grande, Cynthia Erivo, Doja Cat, Lisa delle BLACKPINK, Raye e Queen Latifah.

Ariana Grande e Cynthia Erivo, entrambe candidate per i loro ruoli nel film musicale Wicked, offriranno una performance speciale tratta dal film. La loro esibizione è particolarmente attesa, dato che il film ha ricevuto 10 nomination, tra cui Miglior Film e Miglior Attrice per Erivo.

Doja Cat, Lisa e Raye si esibiranno insieme, celebrando la musica nel cinema con un numero speciale. Queen Latifah parteciperà alla cerimonia, anche se il suo ruolo specifico non è stato ancora dettagliato.

È importante notare che, diversamente dalle edizioni precedenti, le canzoni nominate per la Miglior Canzone Originale non saranno eseguite dal vivo durante la cerimonia. Invece, gli autori delle canzoni condivideranno riflessioni personali sulle loro composizioni.

La cerimonia sarà presentata da Conan O’Brien e sarà trasmessa in diretta in Italia su Rai 1. Emilia Pérez guida le nomination con 13 candidature, seguita da The Brutalist e Wicked con 10 ciascuna.