Wicked, Cristin Milioti racconta la sua fallimentare audizione per Elphaba

Cristin Milioti sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo acclamato di Sofia Falcone nella serie The Penguin, spin-off di The Batman di Matt Reeves. Tuttavia, il suo percorso avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa se la sua audizione per il ruolo di Elphaba in Wicked fosse andata diversamente.

Durante i SAG Awards, Cristin Milioti ha rivelato a Deadline di aver fatto un provino per il ruolo che poi è andato a Cynthia Erivo. L’attrice ha ammesso che la sua performance vocale non è stata delle migliori, scherzando sul fatto che non è riuscita a raggiungere una delle note più iconiche del personaggio.

“Ho fatto davvero un pessimo lavoro. C’era una nota molto famosa che non ero minimamente vicina a colpire, ma Jon [M. Chu] è stato molto gentile a riguardo. Ci ho davvero provato.”

Nonostante l’esito negativo dell’audizione, Cristin Milioti ha elogiato il regista Jon M. Chu per la sua gentilezza e per il modo in cui le ha comunicato che non avrebbe ottenuto la parte. Non è stata nemmeno l’unica star famosa a provarci…

Tuttavia, l’attrice non chiude la porta a una possibile partecipazione in un futuro sequel di Wicked.

“Oh mio Dio, mi piacerebbe tanto. Stai scherzando? Sono una grande fan.”

Il casting di Cynthia Erivo come Elphaba si è rivelato un’ottima scelta: il film ha ottenuto un enorme successo al botteghino, incassando quasi 728 milioni di dollari in tutto il mondo. Inoltre, la performance di Erivo è stata così apprezzata da portarla in corsa per l’Oscar come Miglior Attrice.

Milioti inoltre aveva parlato del suo provino fallimentare anche in un’intervista con Jimmy Fallon:

Il sequel, Wicked: For Good, uscirà nei cinema a novembre e, visti i traguardi raggiunti dal primo capitolo, potrebbe ottenere nuove nomination ai premi. Chissà, magari ci sarà ancora spazio per Cristin Milioti nel magico mondo di Oz.