Il trailer di Squid Game 3, l’ultima stagione in arrivo a giugno, si chiude con il pianto di un bambino. Ma che cosa significa e perché è stato inserito? Ecco tutto quello che sappiamo.

Il pianto del bambino in Squid Game 3

Alcuni giorni fa Netflix ha rilasciato il trailer di Squid Game 3, anticipando alcune scene dell’ultima stagione. I giochi non sono ancora finiti e il pubblico ha scoperto che il protagonista è tornato insieme a tutti gli altri giocatori, venendo trasportato però in una bara.

Sono tante le scene intense che si susseguono nel video, che alla fine si chiude con il pianto di un bambino. Ma che cosa significa? Nel secondo ciclo di episodi abbiamo conosciuto Jun-hee, la giocatrice 222, e abbiamo subito scoperto il fatto che fosse incinta.

Per tale motivo tutti gli altri compagni hanno sempre cercato di tenerla al sicuro e non le hanno mai fatto perdere il gioco. Ma come andrà la sua storia? Dal suono che si sente nel trailer pare proprio che Jun-hee darà alla luce il bambino ma non sappiamo in quale momento preciso.

Lo stress eccessivo la porterà a partorire prematuramente? Un’altra ipotesi è che la nascita potrebbe avvenire nel finale di Squid Game 3, come a significare che c’è sempre una nuova vita dopo questi violenti giochi. Se invece il piccolo verrà al mondo durante la competizione, ci si chiede in che modo potrà gareggiare la giocatrice.

Le guardie potrebbero portarglielo via per poi ridarglielo solo se vincerà oppure potrebbe dover competere insieme al neonato. Le domande e le ipotesi su Squid Game 3 sono davvero tante e per ora non abbiamo alcuna risposta. Ricordiamo che la data di uscita su Netflix è fissata per 27 giugno 2025.