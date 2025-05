Dopo Peter Krause, anche Ryan Guzman potrebbe aggiungersi alla lista degli storici attori di 911 che hanno deciso di abbandonare la serie TV. Ecco quale indizio ha messo in allerta i fan.

Il possibile addio di Ryan Guzman a 911

I fan di 911 si stanno ancora riprendendo, se mai lo hanno accettato, dalla morte del personaggio di Peter Krause. L’attore non farà più parte, almeno in pianta stabile, dello show da ora in poi e gli spettatori non sembrano averla presa per nulla bene.

Probabilmente non sarà una bella notizia nemmeno sapere con un altro membro della caserma 118 potrebbe lasciare per sempre la serie TV. Stiamo parlando di Eddie, interpretato da Ryan Guzman, e un piccolo indizio è stato dato già nel momento in cui è andato in Texas per restare vicino al figlio.

Certo, non è sparito del tutto ed è continuato ad apparire in alcune scene ma perlopiù non è stato granché presente. Il timore di una sua uscita di scena alla fine dell’ottava stagione di 911, inoltre, arriva da un post pubblicato da Ryan Guzman stesso sui propri social.

Pubblicando la foto del set sul quale ha girato nei passati sette anni la serie TV ha scritto: “Beh, sta succedendo ufficialmente. L’ultimo giorno su questo set. 911, parte dell’eredità. Stage 6, mi mancherai. Sette anni, è pazzesco“. Agli occhi di molti si tratta di un vero e proprio addio alla serie TV ma sarà sul serio così?

Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’ultima puntata dell’ottava stagione, che andrà in onda negli Stati Uniti il 16 maggio 2025. In Italia arriverà qualche tempo dopo su Disney Plus, quindi state attenti alle anticipazioni! Seguiteci per non perdervi tutti gli aggiornamenti se non temete gli spoiler.