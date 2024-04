Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 11 Aprile 2024

Gossip Girl

Connor Paolo e Taylor Momsen di nuovo insieme, Jenny e Eric di Gossip Girl si ritrovano in una dolce reunion

Ci sono serie che hanno superato così bene il test del tempo da essere considerate icone della cultura pop. Stiamo parlando di Sex And The City, Friends e, ovviamente, Gossip Girl. Lo show ci ha fatto scoprire attrici come Blake Lively e Leighton Meester e ha conquistato un’intera generazione. Nonostante siano passati 12 anni le reunion del cast sono una delle cose che ci emozionano ancora oggi.

Per questo scoprire che Connor Paolo e Taylor Momsen si sono ritrovati e hanno pubblicato una serie di foto insieme ci fa sentire così nostalgici. I due attori si sono trovati a Los Angeles, in California, per trascorrere del tempo con degli amici.

In Gossip Girl Taylor Momsen e Connor Paolo interpretavano Jenny Humphrey ed Eric van der Woodsen, la sorella di Dan e il fratello di Serena.

Le due star hanno mantenuto la loro amicizia da quando è finita la serie, e questa volta si sono incontrati a cena con la cantante americana Lzzy Hale. Senza dubbio, questa reunion di Gossip Girl che fatto emozionare i fan, che hanno visto la dolce Jenny e il giovanissimo Eric cresciuti.

La reunion di Gossip Girl tra Connor Paolo e Taylor Momsen

Negli ultimi mesi abbiamo visto riunirsi anche Chace Crawford ed Ed Westwick, così come Ed e Kelly Rutherford. Anche la stessa Taylor Momsen ha incontrato di nuovo Penn Badgley per il suo podcast. I fan di Gossip Girl possono infatti fare spesso un viaggio sul viale dei ricordi, visto che il cast è ancora molto legato nonostante gli anni passati e spesso si trova per delle reunion.

Vi ricordiamo che le stagioni di Gossip Girl sono disponibili in streaming su Netflix e su Prime Video.