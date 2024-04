News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 17 Aprile 2024

Reunion improvvisata per il cast di Scrubs! John C. McGingley pubblica la foto e dichiara: “Rimettendo la squadra insieme”

Una foto del cast di Scrubs di nuovo insieme ha scatenato i fan della serie. La sit-com che racconta il mondo degli ospedali da un punto di vista decisamente diverso rispetto da quello raccontato da Grey’s Anatomy et similia è stata una serie pioniere nel suo genere.

Per ben 8 stagioni, dal 2001 al 2008, lo show è andato in onda sulla NBC dove ha riscosso un enorme successo. Nel gennaio 2009 la ABC ha acquisito i diritti di Scrubs e ha riportato i medici del Sacro Cuore in tv per un’ultima stagione. Questo ultimo ciclo di episodi però si è trattato più di un vero e proprio reboot, in cui sono stati presentati tanti nuovi personaggi.

Dopo un totale di 182 episodi la serie ha chiuso i battenti nel 2010. Attualmente tutte le puntate sono disponibili sul catalogo di Disney+ dove tanti appassionati possono godersi un divertente rewatch. Nelle ultime ore però qualcosa ha scatenato nuovamente gli affezionati seguaci.

Alcuni volti storici del cast di Scrubs infatti si sono ritrovati per quello che viene descritto come un “pizza party”. A pubblicare la foto di questo incontro è stato John McGinley, interprete dell’irriverente Perry Cox.

…getting the band back together! pic.twitter.com/QUDThCXkD2 — John C. McGinley (@JohnCMcGinley) April 15, 2024

Nello scatto ci sono anche i suoi ex colleghi Zach Braff (J.D.), Sarah Chalke (Elliot) e Christa Miller (Jordan). Non è soltanto la foto di gruppo ad aver entusiasmato i fan ma anche la frase scelta da McGinley per accompagnare il post. “Rimettiamo insieme il gruppo“, scrive l’attore.

Il post in questione è stato commentato su Instagram anche da Bill Lawrence, il creatore dello show. “Non invitato. Strano“, scrive quest’ultimo. Che cosa bolle in pentola? Un reboot o una nuova stagione di Scrubs è davvero una possibilità?