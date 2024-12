Jana Kramer, Alex in One Tree Hill, dice sì a un suo possibile coinvolgimento nel sequel della serie firmato Netflix

Un altro sì al seque di One Tree Hill

Il sequel di One Tree Hill fa gola a tutti! Era l’aprile del 2012 quando, dopo 9 stagioni, chiuse per sempre i battenti il teen drama The CW. A distanza di 12 anni dalla fine della serie è stato annunciato l’arrivo di una serie revival con i protagonisti principali su Netflix.

A capo di questo progetto ci sono Sophia Bush e Hilarie Burton, rispettivamente interpreti di Brooke e Peyton nella serie originale. Il nuovo show dovrebbe raccontare quello che è accaduto ai protagonisti di un tempo a distanza di anni dall’ultimo episodio. Non è ancora chiaro quali ex storici membri del cast torneranno nel nuovo progetto.

Qualcuno ha già parlato del revival, dando il proprio parere su un proprio ipotetico coinvolgimento. Bethany Joy Lenz e James Lafferty, interpreti di Haley e Nathan, hanno dato due pareri diversi nelle passate settimane. C’è poi Chad Michael Murray, indimenticabile Lucas Scott nello show, che ha invece aperto le porte a un suo possibile ritorno.

“Voglio che lo show si faccia. Non so cosa succederà di me – ha dichiarato – Questa esperienza che ho avuto il privilegio di poter vivere nel corso degli ultimi 24 anni è incredibile“. Negli ultimi giorni un’altra ex protagonista ha parlato del sequel di One Tree Hill.

Stiamo parlando di Jana Kramer, che ha fatto parte del cast fisso del teen drama dalla settima alla nona stagione nei panni di Alex Dupre. L’attrice è stata di recente eliminata dal programma Il cantante mascherato e, parlando con E! News, ha commentato la notizia su un suo ipotetico ritorno nel sequel dando parere affermativo.

Jana Kramer in One Tree Hill

Kramer ha rivelato di aver parlato con Sophia Bush della possibilità, aggiungendo di sentire un profondo legame con il personaggio di Alex. “Quindi, spero di avere l’opportunità, sembra che ci sia una finestra per questo. Sono pronta se mi chiamano“, ha risposto.

“Sento che c’è molto di Alex, che è un pezzo di me – ha poi aggiunto – Anche se non ho passato alcune delle cose che ha passato lei, anch’io ho avuto momenti più difficili. Quindi, voglio credere che abbia fatto un lavoro di guarigione, ma che sia ancora quella che è, che faccia ancora un po’ di scalpore“.