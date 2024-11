Chad Michael Murray torna in One Tree Hill?

Chad Michael Murray potrebbe tornare a vestire i panni di Lucas Scott in One Tree Hill? Le parole utilizzate dall’attore accendono le speranze dei tanti fan del teen drama.

Murray è stato uno dei protagonisti assoluti dello show. Per ben sei stagioni ha interpretato in pianta stabile il ruolo di Lucas. Al termine della sesta annata Chad Michael decise di abbandonare lo show per dedicarsi a nuovi progetti.

Ritornò poi come guest star in un episodio della nona e ultima stagione. A distanza di ormai più di 12 anni la serie avrà nuova vita su Netflix. È stato infatti annunciato un sequel del teen drama simbolo degli anni 2000 con il ritorno di Sophie Bush e Hilarie Burton.

Qualcun altro degli storici personaggi dello show ritornerà? Per ora non ci sono informazioni più precise in merito. Tuttavia un’intervista rilasciata da Chad Michael Murray a E! News ha acceso l’entusiasmo dei tanti affezionati seguaci.

L’attore è impegnato in un press tour per la promozione di The Merry Gentlemen, il nuovo film di Natale Netflix che lo vede protagonista. In occasione di uno dei tanti incontri con la stampa Murray ha parlato di un suo ipotetico coinvolgimento nel sequel di One Tree Hill.

“Voglio che lo show si faccia. Non so cosa succederà di me“, ha dichiarato. “Questa esperienza che ho avuto il privilegio di poter vivere nel corso degli ultimi 24 anni è incredibile – ha poi aggiunto – E quindi per tutte le persone che sono cresciute con questa serie e che sono state influenzate da essa e che hanno cambiato un po’ il loro cuore e la loro mente e che hanno dato un tono alla loro giovinezza, spero che accada“.

Ma riguardo la sua partecipazione al sequel Chad Michael ci va con i piedi di piombo. “Non ne ho idea. Ma posso dire che davvero lo voglio per i fan“, ha concluso. Insomma, dalle sue parole si evince abbastanza chiaramente che la porta per lui è aperta…