Ci saranno anche Nathan e Haley nel sequel di One Tree Hill?

One Tree Hill sta per tornare con un revival! Lo storico teen drama ha avuto un percorso di ben 9 stagioni e un totale di 187 episodi tra il 2003 e il 2012. A distanza di 12 anni dall’ultima puntata il mondo della piccola Tree Hill, una città del North Carolina, sta per tornare.

Lo fa con un sequel che ha luogo a 20 anni dagli eventi raccontati nella storia principale. Sophia Bush e Hilarie Burton sono le prime ad aver risposto sì a Netflix. Proprio per questa ragione ritroveremo i loro iconici personaggi, Brooke Davis e Peyton Sawyer, anche in questo sequel.

Le due attrici saranno poi coinvolte anche nelle vesti di produttrici al fianco di Daneel Ackles, che nella serie ha vestito i panni di Rachel Gatina. E cosa ne sarà invece degli altri protagonisti che hanno fatto sognare milioni di adolescenti in tutto il mondo? Iniziano ad arrivare le prime risposte degli attori storici del cast.

I primi a rispondere alle domande di Variety sono stati Bethany Joy Lenz e James Lafferty, rispettivamente interpreti di Haley e Nathan. I due protagonisti hanno dato vita a una delle coppie più amate dello show (e in generale della tv). Proprio per questa ragione sono tanti fan che gridano a gran voce il coinvolgimento dei “Naley” in questo nuovo progetto.

Lenz e Lafferty hanno però dato due risposte discordanti su una loro eventuale presenza nel revival di One Tree Hill. “Sono assolutamente disponibile a partecipare a una rivisitazione di Tree Hill. Ma per quanto riguarda questa in particolare, non lo so. È così presto – ha dichiarato l’interprete di Haley – Non so se è un pilot, non so se è una serie. Non so a che punto sia“.

Diverso il caso di Lafferty che, almeno per il momento, sembra intenzionato a focalizzarsi su altri progetti. “Personalmente, sono stupefatto dai fan che rendono possibile una conversazione come questa. Dal punto di vista professionale, sono completamente concentrato a trovare la giusta collocazione per la seconda stagione di Everyone is Doing Great – ha spiegato a Variety – Fino ad allora, consideratemi grato per questo momento e a fare il tifo per tutti!“.

Everyone is Doing Great è una comedy realizzata dall’interprete di Nathan al fianco di Stephen Colletti, anche lui una vecchia conoscenza di One Tree Hill (ha interpretato il ruolo di Chase).