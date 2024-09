Se avete apprezzato l’interpretazione di Nicholas Chavez in Monsters 2 non potete perdervelo in Grotesquerie, nuova serie di Ryan Murphy

Nicholas Chavez in Grotesquerie

In questi giorni stiamo apprezzando particolarmente il lavoro e l’interpretazione di Nicholas Chavez. L’attore è, al fianco di Cooper Koch, il protagonista della seconda stagione di Monster, la serie crime antologica realizzata da Ryan Murphy dedicata ai serial killer che hanno scosso l’America.

Al centro della seconda annata troviamo la storia dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, accusati e condannati di aver ucciso barbaramente i genitori José e Kitty (rispettivamente interpretati da Javier Bardem e Chloe Sevigny) nel 1996.

In pochi giorni Chavez si è fatto notare per la sua interpretazione di Lyle, il più grande dei due fratelli che ha un ruolo chiave all’interno della storia. Se hai avuto modo di guardarlo in azione nello show Netflix sappi che molto presto potrai nuovamente riammirarlo in un’altra serie. Sempre di genere crime e sempre firmata da Ryan Murphy.

Nicholas Chavez è infatti uno dei membri del cast principale di Grotesquerie, nuovo show horror che debutta il prossimo 25 settembre su FX (il network che ospita da 12 stagioni American Horror Story, altra creatura di Murphy).

Al centro della trama troviamo la detective Lois Tryon interpretata da Niecy Nash, che ha vinto l’Emmy per il suo ruolo in Monster: The Jeffrey Dahmer Story. La donna deve collaborare al fianco di Suor Megan, una suora locale, per scoprire l’origine di una serie di crimini efferati che stanno colpendo sia la loro comunità che le loro vite personali.

Chavez vestirà i panni di un prete chiamato Father Charlie che avrà una parte molto importante all’interno della storia. Tra le particolarità di questa nuova serie segnaliamo la presenza di Travis Kelce, giocatore di football americano balzato di recente agli onori della cronaca rosa per via della sua chiacchierata relazione con Taylor Swift.