Jacob Elordi con Margot Robbie

Jacob Elordi ritroverà la regista di Saltburn in un nuovo adattamento cinematografico di Cime tempestose. Secondo quanto riportato da Deadline, l’attore australiano vestirà i panni di Heathcliff nel nuovo film ispirato al classico di Emily Brontë che sarà diretto da Emerald Fennell.

Una vera e propria reunion tra il protagonista principale e la regista di Saltburn, che coinvolgerà un altro elemento fondamentale del film del 2023. Stiamo parlando di Margot Robbie, la quale sarà coinvolta come attrice e come produttrice con la sua casa di produzione LuckyChap.

Margot interpreterà il ruolo di Catherine Earnshaw. Le riprese del nuovo progetto dovrebbero invece iniziare nel Regno Unito nel 2025. Si tratta della terza collaborazione all’attivo tra Robbie e Fennell dopo Saltburn e Promising Young Woman, che ha permesso a quest’ultima di ottenere un Oscar per la Miglior sceneggiatura.

Emerald Fennell ha interpretato il ruolo di Midge, la prima bambola incinta nella storia della Mattel, in Barbie. Cime tempestose è considerato come uno dei più grandi classici della letteratura. Al centro della trama del romanzo troviamo due famiglie, gli Earnshaw e i Linton, e il turbolento rapporto che hanno con il figlio adottivo dei Linton, Heathcliff.

Attualmente non ci sono ulteriori indicazioni sulla trama della pellicola. Un nuovo impegno cinematografico per Jacob Elordi, ormai sempre più lanciato nell’olimpo di Hollywood. L’attore ha da poco terminato le riprese di Frankenstein, diretto da Guillermo Del Toro.

Lo ritroveremo poi prossimamente in On Swift Horses, film che è stato presentato in anteprima all’ultimo Toronto International Film Festival, e in Oh Canada.

Fronte tv Elordi è atteso molto presto sul set della terza stagione di Euphoria. Dopo diversi rimandi, dovuti anche allo sciopero degli sceneggiatori che ha paralizzato l’industria cinematografica e televisiva americana, il teen drama HBO con Zendaya dovrebbe riaprire il set nei primi mesi del 2025.

Lo scorso marzo Jacob ha anche terminato, nella sua Australia, le riprese della miniserie The Narrow Road to the Deep North.