Primo fine settimana da record per Oceania 2! L’ultimo Disney si aggiudica il miglior primo weekend di sempre per un film d’animazione

Oceania 2 da record

In Disney non si sarebbero mai aspettati, molto probabilmente, di trovarsi di fronte a un successo di questa portata per Oceania 2. Il secondo capitolo del capolavoro d’animazione arriva a distanza di più di 8 anni dal primo.

La pellicola è approdate nelle sale di tutto il mondo a partire dallo scorso 27 novembre e in appena 5 giorni è riuscita a realizzare un incasso da record sia al box office nazionale che in quello estero.

Complice anche il Thanksgiving Day, nel weekend di apertura Oceania 2 è riuscito a superare i 221 milioni di dollari di incasso diventando a tutti gli effetti il miglior esordio di sempre per un film d’animazione. Allo stesso modo la pellicola è riuscita a infrangere lo stesso record anche nel mercato estero.

Sono stati 386 i milioni di dollari ha sbancato la concorrenza e ha superato persino Inside Out 2, grande successo dell’anno. Numeri da capogiro forse inattesi all’esordio e che dimostrano la forza del capolavoro d’animazione.

Ma i record non sono finiti qui perché il secondo capitolo di Oceania è in buona compagnia. Quello del 2024 è infatti diventato il miglior weekend del Giorno di Ringraziamento di sempre nella storia del cinema americano. 422 milioni di dollari grazie al film d’animazione Disney, a Wicked (che ha incassato altri 117 milioni di dollari) e a Il Gladiatore 2 (che si è garantito altri 44 milioni di dollari).

Con questa tenuta e questo seguito Oceania 2 potrebbe tranquillamente infrangere il miliardo di dollari di incassi entro i prossimi 10 giorni. Con l’arrivo del periodo natalizio, che ha sempre portato gente al cinema, la pellicola potrebbe fare anche di meglio.