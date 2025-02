Nicola Coughlan ha confermato la relazione con Jake Dunn

Nicola Coughlan sta portando la sua relazione al livello successivo. Dopo che lo scorso anno la vita sentimentale della star di Bridgerton è diventata argomento di discussione, l’attrice ha confermato la sua storia con Jake Dunn sui social media.

Il 12 febbraio, tramite le sue Instagram Stories, Nicola ha condiviso uno scatto dell’attore di Renegade Nell. Coughlan ha accompagnato l’immagine con l’emoji di un cuore rosso e la scritta Happy Birthday, ovvero buon compleanno.

Nicola Coughlan Instagram

Il messaggio della star irlandese arriva quasi quattro mesi dopo che lei e Jake sono stati visti in atteggiamenti affettuosi durante una passeggiata a Londra, dopo una serata trascorsa insieme in un bar locale.

Ma non è stata l’unica occasione in cui la coppia ha alimentato i rumors sulla loro storia. Lo scorso agosto, infatti, i due erano stati avvistati insieme al concerto di Mitski durante il festival All Points East.

Sebbene nessuno dei due avesse mai parlato pubblicamente della relazione fino ad ora, Jake aveva già incluso la star di Derry Girls in un photo dump su Instagram a dicembre, in cui Nicola appariva sorridente con due drink in mano.

L’attrice ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Per questo non è stata una sorpresa che i fan di Bridgerton abbiano ipotizzato una relazione con la co-star di Bridgerton Luke Newton. Tuttavia, Nicola ha ben presto chiarito che tra loro c’è solo un’amicizia:

Molte persone vorrebbero davvero che sposassi Luke. Abbiamo un’amicizia meravigliosa. C’è un affetto profondo tra di noi e questa esperienza è qualcosa di unico, che non condividerò mai con qualcun altro. Non è bellissimo che un uomo e una donna possano avere un rapporto del genere?

Così aveva dichiarato ad ottobre Nicola Coughlan a TIME. Anche Luke aveva rivelato in precedenza che la loro amicizia platonica ha reso più facile portare in vita la storia d’amore tra Colin e Penelope (lui ha poi confermato la sua relazione con la ballerina Antonia Roumelioti lo scorso giugno).