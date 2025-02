Secondo un nuovo rumor, Jenna Ortega sarebbe in trattative per recitare in un ruolo importante nel Marvel Cinematic Universe

Jenna Ortega in trattative per un ruolo di primo piano nell’MCU

Jenna Ortega, una delle giovani attrici più richieste di Hollywood, potrebbe presto entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato da Daniel Richtman, la star di Mercoledì, del revival di Scream e del recente sequel di Beetlejuice, sarebbe in trattative per un ruolo significativo nei futuri progetti targati Marvel Studios.

Grazie al successo ottenuto con il ruolo di Mercoledì Addams nella serie Netflix Mercoledì, Jenna Ortega è diventata rapidamente una figura di spicco nel panorama cinematografico e televisivo. Sebbene la notizia del suo possibile coinvolgimento nell’MCU desti interesse, va sottolineato che l’agenda dell’attrice è già estremamente fitta.

Prossimamente infatti l’attrice apparirà in:

Klara and the Sun , diretto da Taika Waititi

, diretto da Taika Waititi Hurry Up Tomorrow , in arrivo al cinema a maggio 2025

, in arrivo al cinema a maggio 2025 Death of a Unicorn , in arrivo al cinema a marzo 2025

, in arrivo al cinema a marzo 2025 Alba , diretto da Francisca Alegría

, diretto da Francisca Alegría Mercoledì 2, in arrivo su Netflix nel 2025

Con così tanti progetti in corso, riuscirà a ritagliarsi del tempo anche per l’universo Marvel?

In passato, Jenna Ortega era già stata al centro di speculazioni riguardanti un possibile ruolo nel MCU. Si pensava infatti che avrebbe interpretato White Tiger nella serie Daredevil: Born Again, in uscita su Disney+ a marzo 2025. Tuttavia non sono mai arrivate conferme al riguardo.

Curiosamente non sarebbe la primissima volta di Jenna Ortega nell’MCU, dato che ha recitato anche in Iron Man 3. Nel film del 2013 fa però solo una breve comparsa, nei panni della giovane figlia del presidente.

Al momento, i dettagli sul possibile ruolo restano avvolti nel mistero, ma la notizia ha già scatenato l’entusiasmo tra i fan. Resta solo da vedere se le trattative porteranno Jenna Ortega a unirsi ufficialmente al vasto e variegato mondo del Marvel Cinematic Universe.